Les conseillers de la FDA vont examiner la possibilité d'adapter les vaccins contre la COVID-19 pour 2026-2027

Les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) américaine vont débattre de la nécessité de mettre à jour les vaccins contre la COVID-19 afin de cibler la dernière sous-variante XFG en circulation pour la campagne de vaccination 2026-2027, selon des documents déposés mardi.

Si les variants du COVID continuent de dériver du variant JN.1, de nouveaux sous-variants tels que NB.1.8.1 et XFG sont apparus depuis mai de l'année dernière, a indiqué l'agence.

Au début du mois, l'Organisationmondiale de la santé a recommandé aux fabricants de vaccins de cibler la souche monovalente LP.8.1 ou d'autres variants actuellement en circulation tels que XFG ou NB.1.8.1.

Le comité consultatif de la FDA doit se prononcer jeudi sur la nouvelle formulation des vaccins contre la COVID, environ deux semaines après le départ du commissaire Marty Makary. Son mandat a été marqué par une série de décisions controversées, notamment des exigences plus strictes concernant l'utilisation des vaccins contre la COVID.

Marty Makary, qui a également essuyé des critiques pour ses affrontements publics avec les laboratoires pharmaceutiques au sujet de l'évaluation de médicaments et de vaccins susceptibles de sauver des vies, a été remplacé par le commissaire adjoint chargé de l'alimentation, Kyle Diamantas, à titre intérimaire .

Le responsable des vaccins, Vinay Prasad, qui partageait les critiques de Makary à l'égard des politiques américaines actuelles en matière de vaccins contre la COVID, a également démissionné récemment. Karim Mikhail a été nommé directeur par intérim de l'unité des vaccins et des produits biologiques de la FDA au début du mois.

Pour la saison 2025-2026 , la FDA avait recommandé que les vaccins contre la COVID-19 ciblent le LP.8.1, un sous-variant de la souche JN.1.

Les données des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont montré que la sous-variante XFG représentait, selon les estimations, la majorité des cas aux États-Unis sur une période de quatre semaines allant jusqu'au 11 avril.

Trois vaccins contre la COVID-19 ont été autorisés aux États-Unis: les vaccins à ARN messager de Moderna MRNA.O et de Pfizer-BioNTech PFE.N 22UAy.DE , ainsi que le vaccin à base de protéines de Novavax NVAX.O , dont la fabrication prend plus de temps.

Novavax a concédé une licence pour son vaccin contre la COVID au laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA en 2024 dans le cadre d'un accord d'une valeur d'au moins 1,2 milliard de dollars. Sanofi, aux côtés de Pfizer et Moderna, doit faire une présentation devant le comité consultatif.

Les fabricants de vaccins ont indiqué qu'ils étaient prêts à produire un vaccin XFG pour la saison de vaccination 2026-2027, a déclaré la FDA.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le départ de Makary et Prasad aux paragraphes 4 à 6)