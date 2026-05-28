Les conseillers de la FDA recommandent d'adapter les vaccins contre la COVID-19 afin de cibler le variant actuellement dominant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le vote aux paragraphes 1 et 2; les commentaires des intervenants aux paragraphes 5 et 6) par Christy Santhosh

Le comité consultatif de la FDA américaine a recommandé jeudi que les vaccins contre la COVID-19 destinés à la campagne de vaccination 2026-2027 soient mis à jour pour cibler le variant XFG dominant, malgré les inquiétudes de certains membres du personnel concernant le manque de données sur les souches actuellement en circulation.

Huit des neuf membres du comité ont voté en faveur de la recommandation, tandis qu'un s'est abstenu.

Au début du mois, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé aux fabricants de vaccins contre la COVID-19 de cibler la souche monovalente LP.8.1 ou d'autres variants circulant actuellement, tels que XFG ou NB.1.8.1.

Pour la saison 2025-2026, la FDA avait recommandé que les vaccins contre la COVID ciblent LP.8.1, un sous-variant de la souche JN.1.

"Nous ne pouvons pas formuler de recommandation si nous ne disposons pas de données, et c'est l'une de mes principales préoccupations", a déclaré Anna Durbin, professeure à l'université Johns Hopkins et membre du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la Food and Drug Administration (VRBPAC).

Elle a appelé à renforcer les infrastructures de surveillance en temps réel et a suggéré que le comité envisage de se réunir plus d'une fois par an.

Le VRBPAC n'a pas été modifié par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., qui a sapé l'utilisation des vaccins contre la COVID et d'autres vaccins aux États-Unis, mais la surveillance de la maladie a été réduite dans le cadre de coupes budgétaires.

Selon le tableau de bord COVID des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aucune nouvelle donnée n'est actuellement disponible en raison du faible nombre de séquences soumises. La dernière mise à jour, datant désormais d'un mois, indiquait que les souches XFG représentaient plus de la moitié des cas aux États-Unis au cours des quatre semaines se terminant le 11 avril.

Par ailleurs, le vote du comité consultatif du CDC visant à abandonner les recommandations concernant les vaccins pour enfants, y compris le vaccin contre la COVID, a affecté leur utilisation. Un tribunal a temporairement suspendu cette décision.

Quatre vaccins contre la COVID ont été approuvés aux États-Unis: les vaccins mNEXSPIKE et Spikevax de Moderna ( MRNA.O ), Comirnaty de Pfizer-BioNTech ( PFE.N , 22UAy.DE ) — tous trois à base d’ARNm — ainsi que le vaccin à base de protéines de Novavax-Sanofi ( NVAX.O SASY.PA ), dont la fabrication prend plus de temps.

Dans des documents d'information publiés avant la réunion, tous ont déclaré qu'ils pourraient produire le vaccin mis à jour à temps pour la saison 2026-2027.