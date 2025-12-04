Les conseillers de Kennedy en matière de vaccins examinent le calendrier de vaccination contre l'hépatite B dans le cadre d'un changement de politique conséquent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny

Un groupe de conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. examinera jeudi la possibilité de retarder les vaccins contre l'hépatite B pour la grande majorité des enfants américains, ce qui constituerait le changement le plus important jamais apporté à la politique de vaccination des États-Unis sous l'égide du ministre de la santé.

Lors de la réunion de deux jours du comité consultatif des CDC sur les pratiques d'immunisation, un vote sera également organisé pour déterminer si les parents, en consultation avec les prestataires de soins de santé, devraient pouvoir choisir d'administrer le vaccin contre l'hépatite B aux nouveau-nés à la naissance ou d'attendre au moins deux mois, si la mère est négative ou n'a pas été testée pour le virus.

Les conseillers en matière de vaccins se pencheront également sur la question de savoir si les parents devraient consulter les prestataires de soins de santé pour effectuer un test sanguin avant la prochaine dose de vaccin contre l'hépatite B, et si l'assurance devrait couvrir ce test.

M. Kennedy, qui a longtemps milité contre les vaccins avant de devenir le plus haut responsable national en matière de santé, a procédé à de profonds changements de politique. Il a notamment renoncé à recommander aux Américains de se faire vacciner contre le virus COVID-19, a recommandé de séparer le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de celui contre la varicelle pour les enfants de moins de 4 ans, a ajouté de nouvelles exigences pour les essais de vaccins et a réduit les fonds alloués aux vaccins à base d'ARNm.

Actuellement, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommandent trois doses de vaccin contre l'hépatite B, la première étant administrée dans les 24 heures suivant la naissance. Les doses suivantes, à 1 ou 2 mois et à 6 ou 18 mois, sont généralement administrées dans le cadre d'une combinaison de vaccins visant à prévenir d'autres maladies telles que la polio et la coqueluche.

Le comité ne s'est pas encore prononcé sur la durée exacte du report, a déclaré le Dr Kirk Milhoan, cardiologue pédiatrique et président de l'ACIP, lors d'une interview lundi.

Si la recommandation relative au vaccin contre l'hépatite B est repoussée au-delà de l'âge de 2 ou 3 mois, les pédiatres pourraient éviter d'utiliser ces vaccins combinés, a déclaré Demetre Daskalakis, ancien directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires du CDC, avant la réunion.

Selon lui et d'autres experts en fabrication, cela pourrait entraîner des problèmes d'approvisionnement pendant au moins un an.

LA DOSE À LA NAISSANCE A RÉDUIT LES INFECTIONS

Le comité conseille le CDC sur les recommandations à adopter, ce qui a une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis, et joue un rôle clé en aidant les médecins à choisir les vaccins appropriés pour leurs patients.

La politique américaine d'administration d'une dose universelle à la naissance, adoptée en 1991, a permis de réduire de plus de 95 % les infections chez les enfants, selon une analyse de plus de 400 études et rapports d'experts indépendants en matière de vaccins, publiée mardi.

L'hépatite B, une infection virale transmise par le sang et d'autres liquides organiques, peut provoquer une grave maladie du foie. Les nourrissons infectés au cours de leur première année ont 90 % de chances de développer une infection chronique, ce qui augmente le risque de maladies hépatiques graves telles que la cirrhose ou le cancer.

Des sources chez les fabricants ont déclaré à Reuters que la commission n'avait pas demandé de données ou de détails sur la manière dont un changement important du calendrier de vaccination pourrait avoir un impact sur l'approvisionnement en vaccins.

Merck MRK.N et GSK GSK.L produisent des vaccins contre l'hépatite B et Sanofi SASY.PA produit une combinaison de vaccins avec Merck qui comprend six vaccins différents.

En septembre, le groupe ACIP remanié a reporté un vote sur le report de la dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. M. Kennedy avait auparavant renvoyé les 17 experts indépendants en matière de vaccins qui composaient le comité.

Le président Donald Trump avait suggéré de retarder la première dose d'hépatite B jusqu'à l'âge de 12 ans, arguant que le virus se transmet essentiellement par voie sexuelle.

Mais plus de 10 % des enfants infectés avaient des mères dont le test était négatif, a déclaré M. Daskalakis, qui a souligné que les personnes qui s'occupent des enfants peuvent propager le virus à la maison ou dans les crèches.

Selon une analyse réalisée par des chercheurs et des praticiens de la santé publique en partenariat avec des groupes de défense de l'hépatite, le fait de retarder la dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance à deux mois pour les nourrissons dont la mère n'est pas connue pour être porteuse du virus pourrait entraîner au moins 1 400 infections évitables chez les enfants, 300 cas supplémentaires de cancer du foie et 480 décès qui auraient pu être évités.