Les conseillers américains en matière de vaccins abandonnent leur projet de remettre en question les injections de COVID à ARNm, selon le WaPo
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: absence de commentaire immédiat du HHS, contexte et historique à partir du paragraphe 3 et suivants)

Un important groupe consultatif fédéral américain sur les vaccins a renoncé à s'opposer aux vaccins à ARNm COVID, a rapporté mercredi le Washington Post, citant deux personnes au fait de la question.

Certains conseillers en matière de vaccins, sous la direction du secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, avaient cherché à potentiellement cesser de recommander les vaccins à ARNm, mais ce projet n'est plus d'actualité, selon le rapport.

Le ministère de la santé et des services sociaux, qui supervise les centres de contrôle et de prévention des maladies, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures normales de travail. Les conseillers du CDCdoivent se réunir la semaine prochaine et formuler des recommandations sur les vaccins à administrer aux Américains et sur la date à laquelle ils doivent le faire. Sous la direction de Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, le HHS a décidé en août l'année dernière de mettre un terme aux activités de développement de vaccins à ARNm dans le cadre de son unité de recherche biomédicale.

Il avait déclaré que "les données montrent que ces vaccins ne protègent pas efficacement contre les infections des voies respiratoires supérieures comme le COVID et la grippe", malgré les preuves scientifiques du contraire.

Ces vaccins, produits par Pfizer-BioNTech et Moderna, ne contiennent pas de virus affaiblis ou inactivés, mais donnent aux cellules des instructions pour fabriquer un composant protéique du virus, ce qui incite l'organisme à développer une immunité.

