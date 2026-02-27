 Aller au contenu principal
Les compagnies pétrolières progressent grâce à la prolongation des négociations entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant le marché, suivant les prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 3 % à 72,88 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté de 3,5 % à 67,52 $ le baril

** Les prix du brut ont augmenté , les négociants restant attentifs à d'éventuelles perturbations de l'offre après la prolongation des négociations nucléaires entre les Etats-Unis et l'Iran

** "L'incertitude prévaut, la peur pousse les prix à la hausse aujourd'hui", a déclaré Tamas Varga, analyste pétrolier de la société de courtage PVM, ajoutant que les prix étaient entièrement déterminés par l'issue des négociations sur le nucléaire iranien et l'éventuelle action militaire que les États-Unis pourraient entreprendre à l'encontre de l'Iran

** Les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté de 1,6 % et 1,4 %, respectivement

** Les actions de SM Energy SM.N , Occidental Petroleum

OXY.N , Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N augmentent de 1% à 2,8%

** Les prestataires de services pétroliers Halliburton

HAL.N et SLB SLB.N gagnent respectivement 1,4 % et 1,2 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N sont en légère hausse

Valeurs associées

CHEVRON
184,140 USD NYSE 0,00%
COTERRA ENERGY
30,200 USD NYSE +0,63%
DEVON ENERGY
42,927 USD NYSE +0,63%
EXXON MOBIL
149,595 USD NYSE +0,69%
Gaz naturel
2,83 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,680 USD NYSE -0,11%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
193,460 USD NYSE -3,79%
OCCIDENTAL PETROLEUM
51,985 USD NYSE +1,08%
Pétrole Brent
72,70 USD Ice Europ +2,52%
Pétrole WTI
66,99 USD Ice Europ +2,35%
SLB
51,015 USD NYSE -0,94%
SM ENERGY
22,030 USD NYSE +4,26%
VALERO ENERGY
200,050 USD NYSE -1,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

