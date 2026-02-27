Les compagnies pétrolières progressent grâce à la prolongation des négociations entre les États-Unis et l'Iran

27 février - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant le marché, suivant les prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 3 % à 72,88 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté de 3,5 % à 67,52 $ le baril

** Les prix du brut ont augmenté , les négociants restant attentifs à d'éventuelles perturbations de l'offre après la prolongation des négociations nucléaires entre les Etats-Unis et l'Iran

** "L'incertitude prévaut, la peur pousse les prix à la hausse aujourd'hui", a déclaré Tamas Varga, analyste pétrolier de la société de courtage PVM, ajoutant que les prix étaient entièrement déterminés par l'issue des négociations sur le nucléaire iranien et l'éventuelle action militaire que les États-Unis pourraient entreprendre à l'encontre de l'Iran

** Les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté de 1,6 % et 1,4 %, respectivement

** Les actions de SM Energy SM.N , Occidental Petroleum

OXY.N , Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N augmentent de 1% à 2,8%

** Les prestataires de services pétroliers Halliburton

HAL.N et SLB SLB.N gagnent respectivement 1,4 % et 1,2 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N sont en légère hausse