Les compagnies pétrolières en baisse, le brut chutant en raison d'une surabondance croissante et de la rencontre entre Trump et Poutine

17 octobre - ** Les actions des sociétés d'énergie chutent dans les échanges avant bourse, suite à la baisse des prix du brut

** Le prix à terme du pétrole Brent LCOc1 a baissé de 1,2% à 60,33 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé de 1,2% à 56,77 dollars le baril

** Les prix du pétrole sont en baisse, se dirigeant vers une perte hebdomadaire d'environ 3% après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ait prévu une surabondance croissante et que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine aient accepté de se rencontrer à nouveau pour discuter de l'Ukraine O/R

** "Maintenant que les deux dirigeants devraient se rencontrer, cela pourrait être un signe que la position des États-Unis à l'égard de la Russie pourrait s'assouplir. Si c'est le cas, cela devrait faire baisser les prix", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N chutent respectivement de 0,3 % et 0,5 %

** Les producteurs de pétrole et de gaz ConocoPhillips

COP.N , EOG Resources EOG.N , Occidental Petroleum OXY.N , Devon Energy DVN.N et SM Energy SM.N baissent de 0,7% à 3%

**Les actions des principales sociétés de services pétroliers Halliburton et SLB SLB.N chutent respectivement de 2 % et de 1 %