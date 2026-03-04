Les compagnies pétrolières boudent la vente aux enchères offshore en Alaska de l'administration Trump

(Ajout des résultats de la vente, citation du site web du BOEM)

Les compagnies pétrolières et gazières ne se sont pas présentées à la vente de l'administration Trump de plus d'un million d'acres (404 686 hectares) dans le Cook Inlet en Alaska mercredi, refusant de soumettre la moindre offre.

La vente était la première des six ventes aux enchères de pétrole et de gaz offshore en Alaska imposées jusqu'en 2032 par la loi « One Big Beautiful Bill Act » du président américain Donald Trump, qu'il a promulguée l'année dernière.

Donald Trump a cherché à développer les ressources nationales en pétrole et en gaz, y compris en Alaska, où la production est en déclin depuis des décennies. Le forage dans l'Arctique et en Alaska est une entreprise à haut risque , qui nécessite des décennies de travail et des milliards de dollars d'investissement.

Les responsables du Bureau américain de gestion de l'énergie océanique avaient prévu de lire les offres en direct sur le site web de l'agence à partir de 10 heures (heure de l'Alaska) (1900 GMT). Les offres devaient être déposées un jour plus tôt, le 3 mars.

Au lieu de cela, le site web de vente du BOEM a été mis à jour pour refléter l'absence d'offres.

"À l'heure actuelle, aucune offre n'a été reçue", a écrit le BOEM. "Conformément à l'OBBBA, nous continuerons d'offrir des opportunités de location pour le Cook Inlet afin que l'industrie dispose d'un calendrier de location fédéral régulier et prévisible, ce qui garantit la réalisation du programme de domination énergétique américain du président Trump."

Cook Inlet s'étend sur environ 180 miles du golfe de l'Alaska à Anchorage, séparant la péninsule de Kenai du continent.

La dernière vente aux enchères fédérale pour des concessions dans le Cook Inlet, qui s'est tenue en 2022, n'a attiré qu'une seule offre.

Il existe huit baux fédéraux actifs dans le Cook Inlet, tous détenus par Hilcorp, une société basée à Houston. Ils ne produisent actuellement ni pétrole ni gaz.