Les compagnies pétrolières augmentent alors que le brut progresse après qu'Israël a attaqué les dirigeants du Hamas au Qatar
09/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative))

9 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY grimpe de 1,6 %, le pétrole prolongeant ses gains après que l'armée israélienne a déclaré avoir mené une attaque contre les dirigeants du Hamas à Doha, capitale du Qatar, dans le cadre d'une escalade du conflit dans la région

** Le Brent LCOc1 grimpe de 1,4 % à 66,93 $/b, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 1,5 % à 463,17 $/b O/R

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,9 % et 1,3 %

** ConocoPhillips COP.N , Marathon Petroleum MPC.N , APA

APA.O , Phillips 66 PSX.N et Valero Energy VLO.N figurent parmi les principaux acteurs de l'indice de l'énergie, en hausse de 2 à 3 %

** Les deux contrats de brut se négociaient déjà à la hausse, soutenus par la dernière augmentation de la production de pétrole de l'OPEP+, moins importante que prévu, par les prévisions selon lesquelles la Chine continuera à stocker du pétrole et par les inquiétudes concernant de nouvelles sanctions potentielles contre la Russie

Valeurs associées

APA
22,6650 USD NASDAQ +1,82%
CHEVRON
156,130 USD NYSE +1,33%
CONOCOPHILLIPS
93,120 USD NYSE +1,86%
EXXON MOBIL
111,990 USD NYSE +1,90%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,000 USD NYSE +1,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
185,140 USD NYSE +2,19%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,885 USD NYSE +1,07%
PHILLIPS 66
133,670 USD NYSE +2,65%
Pétrole Brent
67,01 USD Ice Europ +1,16%
Pétrole WTI
63,19 USD Ice Europ +1,20%
SLB
36,310 USD NYSE +1,44%
VALERO ENERGY
162,140 USD NYSE +3,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
    Ah ça va, ça va, c'est juste une attaque préventive de plus d'un gentil pays qui est agressé par le monde entier et qui ne fait que se défendre !!! Pas comme les méchants Russe qui eux font des attaques "RECORD"!

