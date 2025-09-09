Les compagnies pétrolières augmentent alors que le brut progresse après qu'Israël a attaqué les dirigeants du Hamas au Qatar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY grimpe de 1,6 %, le pétrole prolongeant ses gains après que l'armée israélienne a déclaré avoir mené une attaque contre les dirigeants du Hamas à Doha, capitale du Qatar, dans le cadre d'une escalade du conflit dans la région

** Le Brent LCOc1 grimpe de 1,4 % à 66,93 $/b, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 1,5 % à 463,17 $/b O/R

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,9 % et 1,3 %

** ConocoPhillips COP.N , Marathon Petroleum MPC.N , APA

APA.O , Phillips 66 PSX.N et Valero Energy VLO.N figurent parmi les principaux acteurs de l'indice de l'énergie, en hausse de 2 à 3 %

** Les deux contrats de brut se négociaient déjà à la hausse, soutenus par la dernière augmentation de la production de pétrole de l'OPEP+, moins importante que prévu, par les prévisions selon lesquelles la Chine continuera à stocker du pétrole et par les inquiétudes concernant de nouvelles sanctions potentielles contre la Russie