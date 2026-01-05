Les compagnies pétrolières américaines gagnent du terrain après que M. Trump a signalé l'accès aux réserves vénézuéliennes

*

Des discussions avec des compagnies pétrolières "avant et après" l'arrestation de Maduro - Trump

*

Le Venezuela possède les plus grandes réserves du monde

*

La production a chuté après la nationalisation et les sanctions

(Mise à jour des actions aux paragraphes 6,7, 16 et 17) par Arunima Kumar

Les actions des compagnies pétrolières américaines ont bondi lundi, alimentées par la perspective d'un accès aux vastes réserves pétrolières du Venezuela après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de la nation sud-américaine à la suite de l'arrestation de son président.

Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais la production a chuté au cours des dernières décennies en raison d'une mauvaise gestion, d'investissements étrangers limités à la suite de la nationalisation de son industrie pétrolière et de sanctions.

M. Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One dimanche qu'il s'était entretenu avec "toutes" les compagnies pétrolières américaines "avant et après" que les forces américaines se soient emparées du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas au sujet de ses projets d'investissement dans le pays.

"Ils veulent tellement y aller", a déclaré M. Trump. "Nous allons faire venir les grandes compagnies pétrolières et elles vont réparer les infrastructures. Elles vont investir de l'argent. Nous n'allons rien investir du tout."

Ces dernières semaines, l'administration Trump a dit aux dirigeants pétroliers américains qu'ils devraient retourner rapidement au Venezuela et investir des capitaux importants dans le pays pour relancer l'industrie pétrolière endommagée s'ils voulaient être indemnisés pour les actifs expropriés par le Venezuela il y a deux décennies, avait précédemment rapporté Reuters.

Les actions de Chevron CVX.N , la seule major américaine opérant actuellement dans les champs pétroliers du Venezuela , ont grimpé de plus de 4 % dans les échanges de la matinée.

Pendant ce temps, les raffineurs américains Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66 PSX.N , PBF Energy PBF.N et Valero Energy VLO.N étaient en hausse de 5,7 % à 9 %.

Les prix du pétrole ont gagné plus de 1%, les analystes notant que dans un marché mondial où l'offre est abondante, toute nouvelle perturbation des exportations du Venezuela aurait peu d'impact immédiat sur les prix. O/R

M. Trump a déclaré que l'embargo sur toutes les exportations de pétrole vénézuélien resterait pleinement en vigueur pour le moment.

Le brut vénézuélien est un brut lourd à haute teneur en soufre, qui convient à la production de diesel et de carburants plus lourds, bien qu'avec des marges plus faibles par rapport à d'autres qualités, en particulier celles provenant du Moyen-Orient.

"Ce type de brut correspond bien à la configuration des raffineries américaines de la côte du golfe du Mexique, qui ont toujours été conçues pour traiter de telles qualités", a déclaré Ahmad Assiri, stratégiste chez Pepperstone.

La présence actuelle de Chevron au Venezuela dans le cadre d'une dérogation américaine l'a positionné comme un bénéficiaire potentiel précoce de tout changement de politique, tandis que les raffineurs ont tout à gagner d'une plus grande disponibilité de brut lourd plus près de chez eux.

RETOUR DES ACTIFS

Selon les analystes de J.P. Morgan, l'action des États-Unis pourrait également ouvrir la voie à la restitution des actifs saisis par le Venezuela en 2007 sous le régime de l'ancien dirigeant Hugo Chavez.

Selon eux, ConocoPhillips COP.N et Exxon Mobil XOM.N ont d'importantes sentences arbitrales en cours, qui ont plus de chances d'être récupérées.

"Au total, ConocoPhillips a des demandes d'indemnisation en suspens qui avoisinent les 10 milliards de dollars, tandis que les dommages-intérêts en suspens d'Exxon semblent être de l'ordre de 2 milliards de dollars par rapport à leurs demandes initiales qui dépassaient les 15 milliards de dollars", ont déclaré les analystes.

Les actions ont reflété cet optimisme, Exxon Mobil XOM.N augmentant de 5 % et ConocoPhillips COP.N de 3,4 %.

Les actions des sociétés de services pétroliers, dont la technologie serait cruciale pour stimuler la production de brut du Venezuela, ont également grimpé. Baker Hughes BKR.O , Halliburton HAL.N et SLB SLB.N ont gagné entre 4,5% et 7,7%.

Cependant, les analystes ont averti que toute reprise significative prendrait du temps, étant donné l'incertitude politique, le délabrement des infrastructures et des années de sous-investissement.

Le Venezuela produisait jusqu'à 3,5 millions de barils par jour (bpd) dans les années 1970, ce qui représentait plus de 7 % de la production mondiale.

La production a chuté en dessous de 2 millions de bpj dans les années 2010 et a atteint en moyenne 1,1 million de bpj l'année dernière, soit environ 1 % de l'offre mondiale.