Les compagnies maritimes détournent les navires autour du cap de Bonne-Espérance après les frappes contre l'Iran

* Maersk et Hapag-Lloyd suspendent le transit par le détroit d'Ormuz

* Maersk avait entamé le mois dernier un retour progressif par le canal de Suez

* La Mediterranean Shipping Company suspend les réservations de fret à destination de la région

* MSC et CMA CGM demandent aux navires dans et autour du Golfe de se mettre à l'abri

(Ajoute Hapag-Lloyd aux paragraphes 1, 7-9, CMA CGM au paragraphe 10, détails sur le détroit d'Ormuz au paragraphe 11, contexte au paragraphe 12) par Louise Rasmussen et Kanjyik Ghosh

Les compagnies maritimes Maersk

MAERSKb.CO , Hapag-Lloyd HLAG.DE et CMA CGM réorientent leurs navires autour de l'Afrique, loin du canal de Suez et du détroit de Bab el-Mandeb, après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz .

"En raison de la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient à la suite de l'escalade du conflit militaire, nous avons décidé d'interrompre les traversées futures Trans-Suez par le détroit de Bab el-Mandeb pour le moment", a déclaré le groupe danois de transport maritime de conteneurs Maersk dans un communiqué dimanche.

Le mois dernier, la compagnie a annoncé le retour progressif de certains services sur la route de Suez, considéré comme une étape clé pour mettre fin à deux années de perturbation du commerce mondial causée par les attaques des rebelles houthis du Yémen sur les navires en mer Rouge.

"Nous continuerons à suivre la situation de près et à prendre toutes les mesures nécessaires", a déclaré la compagnie.

"Dès que la situation se stabilisera et que les conditions de sécurité le permettront à nouveau, nous continuerons à donner la priorité à la route Trans-Suez", a ajouté Maersk, commentant ses services entre le Moyen-Orient, l'Inde et la Méditerranée et entre le Moyen-Orient, l'Inde et la côte est des États-Unis.

Plus tard dans la journée de dimanche, la compagnie a indiqué que ses services dans les Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar pourraient également être perturbés.

Le groupe maritime allemand Hapag-Lloyd a déclaré dans un communiqué distinct qu'il réacheminait son service de transport de conteneurs IMX qui relie l'Inde et le Moyen-Orient à la Méditerranée en contournant l'Afrique australe.

Il a ajouté qu'il redonnerait la priorité à cet itinéraire dès que les conditions de sécurité permettraient le transit.

SUPPLÉMENT POUR RISQUE DE GUERRE

Hapag-Lloyd a déclaré qu'elle appliquerait un supplément pour risque de guerre pour les marchandises à destination et en provenance du golfe supérieur, du golfe Arabo-Persique et du golfe Persique à partir du 2 mars.

CMA CGM a également déclaré dimanche qu'elle appliquerait un supplément pour conflit d'urgence pour les marchandises à destination et en provenance d'Irak, de Bahreïn, du Koweït, du Yémen, du Qatar, d'Oman, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de Jordanie, de Djibouti, du Soudan et de l'Érythrée, ainsi que du port d'Ain Sokhna, sur la mer Rouge.

Maersk et Hapag-Lloyd ont déclaré qu'ils suspendaient toutes les traversées du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre.

L'Iran a averti samedi que le passage étroit par lequel transite environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole avait été fermé.

Maersk a déclaré qu'il acceptait toujours des cargaisons à destination du Moyen-Orient.

La Mediterranean Shipping Company a déclaré dimanche qu'elle suspendait toutes les réservations de fret à destination du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre. Elle a indiqué qu'elle avait demandé à tous les navires de la région du Golfe et à ceux en route vers cette région de se rendre dans des zones d'abri sûres jusqu'à nouvel ordre. Les réservations reprendront dès que les conditions de sécurité se seront améliorées.

Le groupe maritime français CMA CGM a déclaré samedi qu'il avait demandé à ses navires se trouvant dans le Golfe ou s'y rendant de se mettre à l'abri. Il a indiqué qu'il suspendait les traversées du canal de Suez et les redirigeait vers le cap de Bonne-Espérance.