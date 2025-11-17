 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes s'attendent à ce que la FAA mette fin aux réductions de 3 % des vols dans les principaux aéroports américains, selon des sources
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 01:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes s'attendent à ce que l'Administration fédérale de l'aviation mette fin aux réductions de 3% des vols intérieurs dans 40 grands aéroports américains tôt lundi, assouplissant ainsi les restrictions imposées en raison de préoccupations liées à la sécurité du contrôle du trafic aérien, ont déclaré des sources à l'agence Reuters.

Vendredi dernier, la FAA a réduit de moitié l'exigence de réduction des vols de 6 % à 3 %, mais les compagnies aériennes ne se sont pas conformées à ces exigences. Selon Cirium, une société d'analyse de l'aviation, les transporteurs n'ont annulé dimanche que 0,25 % des vols dans ces 40 aéroports, ce qui est inférieur aux annulations habituelles. La FAA et le ministère des transports n'ont pas fait de commentaires dimanche en fin de journée.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,7600 USD NASDAQ -2,37%
DELTA AIR LINES
58,410 USD NYSE -2,51%
SOUTHWEST AIRLIN
32,835 USD NYSE -0,65%
UNITED AIRLINES
95,0300 USD NASDAQ -2,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

