Les compagnies aériennes s'attendent à ce que la FAA mette fin aux réductions de 3 % des vols dans les principaux aéroports américains, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes s'attendent à ce que l'Administration fédérale de l'aviation mette fin aux réductions de 3% des vols intérieurs dans 40 grands aéroports américains tôt lundi, assouplissant ainsi les restrictions imposées en raison de préoccupations liées à la sécurité du contrôle du trafic aérien, ont déclaré des sources à l'agence Reuters.

Vendredi dernier, la FAA a réduit de moitié l'exigence de réduction des vols de 6 % à 3 %, mais les compagnies aériennes ne se sont pas conformées à ces exigences. Selon Cirium, une société d'analyse de l'aviation, les transporteurs n'ont annulé dimanche que 0,25 % des vols dans ces 40 aéroports, ce qui est inférieur aux annulations habituelles. La FAA et le ministère des transports n'ont pas fait de commentaires dimanche en fin de journée.