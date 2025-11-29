Les compagnies aériennes mondiales touchées par l'important rappel de l'A320 par Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de la compagnie dans le texte: Air France au lieu d'Air France-KLM)

L'entreprise européenne Airbus

AIR.PA a ordonné des réparations immédiates sur 6.000 de ses jets A320 largement utilisés, dans le cadre d'un vaste rappel affectant plus de la moitié de la flotte mondiale, menaçant de bouleverser le week-end de voyage le plus chargé de l'année aux Etats-Unis et de provoquer des perturbations dans le monde entier.

La réparation consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur, mais elle doit être effectuée avant que les avions puissent voler à nouveau, selon un bulletin adressé aux compagnies aériennes et dont Reuters a pris connaissance. Plusieurs compagnies aériennes ont déclaré que les réparations pourraient entraîner des retards ou des annulations de vols.

Voici la liste des principales perturbations signalées par les compagnies aériennes à 18h20 ET (2320 GMT):

American Airlines AAL.O

Le plus grand opérateur d'A320 au monde a déclaré que 340 de ses 480 appareils A320 auraient besoin de la correction. Elle a déclaré que les mises à jour devraient être terminées d'ici samedi, avec environ deux heures de travail pour chaque avion.

Lufthansa LHAG.DE

La compagnie aérienne allemande s'attend à un petit nombre d'annulations ou de retards de vols au cours du week-end, car il faudra plusieurs heures par avion pour mettre en œuvre les mesures prescrites par Airbus.

Avianca

La compagnie colombienne Avianca a déclaré que le rappel concernait plus de 70 % de sa flotte, ce qui entraînera inévitablement des perturbations opérationnelles "importantes" au cours des dix prochains jours. Avianca a fermé la vente de billets pour les voyages jusqu'au 8 décembre.

Wizz Air WIZZ.L

Certains des avions de Wizz Air nécessitent la mise à jour du logiciel, a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu'elle a immédiatement programmé la maintenance nécessaire pour assurer une pleine conformité. En conséquence, certains vols du week-end pourraient être affectés.

British Airways ICAG.L

Trois des avions A320 court-courriers de la compagnie britannique sont concernés et la compagnie ne s'attend à aucun impact opérationnel.

easyJet EZJ.L La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait terminé la mise à jour du logiciel pour de nombreux appareils qui en avaient besoin. Elle prévoit d'opérer le programme de vol normalement samedi.

Air France AIRF.PA

La compagnie aérienne a annulé 35 vols vendredi suite à la communication d'Airbus.

Air New Zealand AIR.NZ

La compagnie aérienne a déclaré que tous ses avions A320neo recevront une mise à jour logicielle avant d'effectuer leur prochain service, ce qui perturbera un certain nombre de ses vols samedi. Elle s'attend également à un certain nombre d'annulations de services.

Air India

La compagnie aérienne a déclaré que la directive d'Airbus entraînera un réalignement logiciel/matériel sur une partie de sa flotte, ce qui entraînera des délais d'exécution plus longs et des retards dans les opérations.

Air India Express

La filiale à bas prix d'Air India a déclaré que la plupart de ses avions ne seraient pas affectés, mais que les directives s'appliquaient aux opérateurs du monde entier, entraînant des retards et des annulations.

Indigo INGL.NS

Le transporteur économique indien a déclaré qu'il procédait de manière proactive aux mises à jour obligatoires, et que certains vols pourraient subir "de légers changements d'horaires" pendant qu'il procède aux "mises à jour de précaution".

Volaris VOLARA.MX

La compagnie aérienne mexicaine a déclaré que la mise à jour d'Airbus entraînera des retards et des annulations de vols au cours des 48 à 72 prochaines heures.

Latam Airlines LTM.SN

La mise à jour s'applique à un nombre limité d'avions de Latam Airlines opérant avec des filiales en Colombie, au Chili et au Pérou. Les avions opérant avec des filiales au Brésil et en Equateur ne sont pas concernés par cet avis.

Turkish Airlines

La compagnie a déclaré que huit avions A320 seront remis en service une fois que les mesures nécessaires auront été prises. "Toutes nos opérations se poursuivent en toute sécurité et sans interruption", a déclaré la compagnie.

Viva

La compagnie aérienne mexicaine a déclaré que sa flotte sera affectée par la mise à jour du logiciel d'Airbus, mais qu'aucun délai n'a encore été fixé pour la remise en service des appareils.

Delta Airlines DAL.N

Le transporteur américain s'attend à ce que l'impact opérationnel de la directive d'Airbus soit limité.

Aer Lingus

Le transporteur irlandais a déclaré qu'un nombre limité d'avions étaient concernés et que la compagnie aérienne prenait des mesures pour terminer l'installation du logiciel nécessaire. La compagnie prévoit qu'il n'y aura pas de perturbation opérationnelle significative.

United Airlines UAL.O

La compagnie aérienne, qui exploite des avions de la famille A320, a déclaré qu'elle n'était pas affectée par l'annonce d'Airbus.

Azul SA AZUL4.SA

La compagnie aérienne brésilienne Azul a déclaré qu'aucun de ses A320 n'était concerné par le rappel d'Airbus.