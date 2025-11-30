Les compagnies aériennes mondiales s'empressent de réparer les avions Airbus ; les États-Unis signalent peu de perturbations

Le rappel interrompt les vols en Asie et en Europe après l'interruption des voyages aux États-Unis

Airbus rappelle 6 000 avions de la famille A320 pour une mise à jour logicielle

De nombreuses compagnies aériennes ne signalent aucun impact sur leurs opérations alors qu'elles procèdent à des corrections

L'incident de JetBlue a révélé la vulnérabilité du logiciel de contrôle des vols

Les compagnies aériennes du monde entier se sont efforcées de réparer un problème logiciel sur les Airbus A320 samedi, alors qu'un rappel partiel par le constructeur européen a interrompu des centaines de vols en Asie et en Europe et menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année.

Les compagnies aériennes ont travaillé toute la nuit à l'adresse après que les régulateurs mondiaux leur ont demandé de remédier au problème avant de reprendre les vols. Plusieurs transporteurs ont déclaré samedi qu'ils avaient terminé ou presque terminé la correction de leur flotte, notamment American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Air India, Delta Air Lines DAL.N et la compagnie hongroise Wizz Air WIZZ.L . Nombre d'entre elles n'ont signalé aucun impact sur leurs activités.

Les efforts déployés pendant la nuit par les compagnies aériennes semblent avoir permis d'éviter le scénario le plus pessimiste et de limiter le nombre de retards de vols en Asie et en Europe. Aux États-Unis, qui devront faire face à une forte demande après les fêtes de Thanksgiving, le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que les transporteurs américains concernés "ont fait de grands progrès et sont en bonne voie pour respecter la date limite de ce dimanche à minuit pour achever les travaux."

Il a ajouté sur X que les voyageurs "NE DEVRAIENT PAS s'attendre à des perturbations majeures."

Brendan Sobie, analyste aéronautique basé en Asie, a déclaré que la mise à jour n'était "pas aussi chaotique que certains pourraient le penser", bien que "cela crée quelques maux de tête à court terme pour les opérations."

Guillaume Faury, directeur général d'Airbus AIR.PA , a présenté ses excuses aux compagnies aériennes et aux passagers après le rappel surprise de 6 000 avions, soit plus de la moitié de la flotte mondiale de la famille A320, qui a récemment dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré de l'industrie.

"Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de nos compagnies aériennes clientes et de nos passagers qui sont touchés par cette situation", a déclaré M. Faury sur LinkedIn.

L'alerte de vendredi fait suite à une perte d'altitude involontaire sur un vol JetBlue JBLU.O du 30 octobre entre Cancun, au Mexique, et Newark, dans le New Jersey, qui a blessé 10 passagers, selon l'agence française des accidents BEA, qui enquête sur l'incident.

LE RAPPEL D'AIRBUS: UNE CHANCE POUR CERTAINES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'alerte est tombée à un moment de la journée où de nombreuses compagnies aériennes européennes et asiatiques réduisent leur programme, ce qui ne nécessite généralement pas que les avions court et moyen-courriers tels que l'A320 volent la nuit, ce qui laisse du temps pour les réparations.

Aux États-Unis, en revanche, l'incident s'est produit au cours de la journée précédant le week-end très chargé de Thanksgiving.

American Airlines, le plus grand exploitant d'A320 au monde, a déclaré que 209 de ses 480 appareils devaient être réparés, ce qui est inférieur aux estimations initiales, et que la plupart des réparations devraient être terminées samedi. United Airlines a déclaré à Reuters samedi que tous ses appareils avaient été mis à jour.

La compagnie européenne à bas prix Wizz Air a déclaré que les mises à jour avaient été effectuées pendant la nuit sur tous ses avions concernés, et AirAsia, l'un des plus gros clients mondiaux de l'A320, a déclaré qu'elle avait pour objectif de terminer les corrections dans les 48 heures. Le régulateur indien de l'aviation a déclaré samedi que les transporteurs IndiGo INGL.NS et Air India devraient achever le processus samedi. ANA Holdings 9202.T a annulé 95 vols samedi, affectant 13 500 voyageurs.

Steven Greenway, directeur général de la compagnie aérienne saoudienne Flyadeal, a déclaré que le rappel avait eu lieu tard dans la soirée, ce qui a permis d'éviter des perturbations plus graves. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait réparé les 13 avions concernés et qu'elle reprendrait ses activités normales d'ici minuit.

"C'était un grand effort d'équipe, mais nous avons eu de la chance au niveau du timing", a déclaré M. Greenway à Reuters.

Les compagnies aériennes doivent revenir à une version antérieure du logiciel d'un ordinateur qui aide à déterminer l'angle du nez des avions concernés et, dans certains cas, elles doivent également modifier le matériel lui-même, principalement sur les anciens avions en service. La correction doit être achevée avant que les avions puissent à nouveau transporter des passagers, ce qui prend deux à trois heures par avion.

Au niveau mondial, il y a environ 11 300 avions monocouloirs en service, dont 6 440 du modèle principal A320. Parmi eux figurent certaines des compagnies low-cost les plus importantes et les plus fréquentées.

Les données de suivi de Cirium et FlightAware ont montré que la plupart des aéroports du monde fonctionnaient avec des niveaux de retard allant de bons à modérés.

Samedi, Airbus a indiqué aux compagnies aériennes que les réparations de certains des avions A320 concernés pourraient être moins lourdes qu'on ne l'avait d'abord pensé, selon des sources du secteur, et que moins de 1 000 appareils, selon les estimations initiales, nécessiteraient des modifications matérielles fastidieuses.

Malgré cela, les dirigeants de l'industrie ont déclaré que cette action abrupte était un mal de tête rare et potentiellement coûteux à un moment où la maintenance est sous pression dans le monde entier en raison des pénuries de main-d'œuvre et de pièces détachées.

Des questions restent également en suspens quant à l'impact des radiations de l'éruption solaire dont on accuse JetBlue d'avoir été victime et que les enquêteurs français traitent comme un "incident", la plus basse des trois catégories d'urgence potentielle en matière de sécurité.

"Il est difficile de faire face à des problèmes opérationnels qui surviennent à court terme et qui affectent une grande partie de vos opérations", a déclaré John Strickland, consultant en aviation basé au Royaume-Uni.