Les compagnies aériennes mexicaines Volaris et Viva Aerobus sont sur le point de conclure un accord de fusion, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Natalia Siniawski, David French et Kylie Madry

Volaris

VOLARA.MX et Viva Aerobus sont sur le point de s'entendre sur une fusion, ont déclaré jeudi des sources familières avec le sujet, ce qui combinerait deux des plus grandes compagnies aériennes du Mexique et créerait un champion du low-cost dans le pays.

L'opération devrait être structurée comme une fusion entre égaux. Les deux compagnies aériennes conserveront leurs propres marques et détiendront 50 % d'une nouvelle société holding, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat avant une annonce officielle qui pourrait avoir lieu dès jeudi.

Volaris a clôturé jeudi à 14,89 pesos, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 17,4 milliards de pesos (967 millions de dollars). Le principal actionnaire de la société est la société de capital-investissement Indigo Partners, qui contrôle également la compagnie aérienne américaine Frontier et la compagnie chilienne JetSMART.

Viva est une société privée contrôlée par le groupe de transport IAMSA, dirigé par le magnat Roberto Alcantara.

Volaris et Viva n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les deux compagnies aériennes utilisent exclusivement des avions Airbus AIR.PA et exploitent des itinéraires similaires. Leur principal concurrent sur le marché intérieur est la compagnie aérienne Aeromexico AERO.MX . L'accord intervient alors que le marché mexicain de l'aviation a connu ces dernières années des turbulences, notamment des différends avec les autorités de régulation américaines. En octobre, le ministère américain des transports a rejeté plus d'une douzaine d'itinéraires aériens proposés par des compagnies aériennes mexicaines vers les États-Unis, invoquant des désaccords sur la gestion par le Mexique des créneaux de vol dans le principal aéroport de la capitale du pays et sur sa décision de déplacer les vols de fret vers une installation plus éloignée. En novembre, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré que les compagnies aériennes mexicaines céderaient à leurs concurrents américains une partie de leurs créneaux horaires à l'aéroport de la capitale.

Les opérateurs américains détiennent plus de la moitié des parts du marché international mexicain en termes de passagers transportés au cours de l'année écoulée jusqu'en octobre, tandis que les compagnies aériennes mexicaines en détiennent un peu moins de 30 %.

(1 $ = 17,9913 pesos mexicains)