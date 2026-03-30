Les compagnies aériennes européennes auraient dépassé les 2% de carburant vert en 2025-sources

par Joanna Plucinska et Tim Hepher

Le secteur aérien européen a atteint voire dépassé l'objectif de 2% de recours à du carburant vert fixé pour 2025, ont déclaré à Reuters un responsable de la réglementation et une source, alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Cette avancée, qui n'avait pas encore été rapportée et qui devrait être confirmée dans un rapport publié plus tard cette année, marque un revirement radical par rapport à 2024, où le taux d'utilisation n'était que de 0,6%. Les compagnies aériennes avaient averti à plusieurs reprises que les objectifs ne seraient pas atteints.

Lors d'un entretien avec Reuters à Cologne, Florian Guillermet, directeur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), l'organisme supervisant la mise en oeuvre des objectifs, a déclaré croire que les 2% seront atteints voire dépassés en 2025.

L'AESA publiera après l'été les données officielles sur l'utilisation des carburants durables (SAF) en Europe l'année dernière, tandis que la consommation des carburants pour avions fait l'objet d'une attention accrue en raison de la guerre en Iran qui fait grimper les prix du pétrole et perturbe l'approvisionnement.

Un haut responsable de l'Union européenne (UE), ayant requis l'anonymat, a pour sa part déclaré que la région avait probablement dépassé le seuil fixé pour l'année dernière.

"Nous terminerons l'année 2025 avec un taux supérieur à 2% en Europe. Nous constatons une réponse claire de l'offre à cette obligation", a déclaré ce haut responsable de l'UE.

L'UE exige que 2% du carburant disponible dans les aéroports régionaux soit du carburant d'aviation durable (CAD, ou en anglais SAF) en 2025, puis 6% en 2030. Le carburant synthétique (eSAF) doit représenter 1,2% du total à partir de 2030, pour passer à 5% en 2035.

L'association Airlines for Europe (A4E), qui compte parmi ses membres Ryanair RYA.I , Lufthansa LHAG.DE et IAG

ICAG.L , a exhorté l'UE à revoir à la baisse l’exigence relative aux eSAF, arguant que l’offre est limitée et que les coûts sont élevés.

La Commission européenne a depuis déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de revenir sur l'obligation relative à l'eSAF, tout en reconnaissant que des efforts supplémentaires devaient être consentis pour rendre ce carburant abordable et accessible.

Florian Guillermet a déclaré ne voir aucune raison pour réviser cet engagement, faisant écho aux commentaires du commissaire européen aux Transports la semaine dernière.

(Rédigé par Joanna Plucinska; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)