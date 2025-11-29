Les compagnies aériennes du monde entier touchées par le rappel majeur de l'Airbus A320

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Refonte de l'ensemble de l'impact sur les compagnies aériennes, ajout d'exemples)
L'entreprise européenne Airbus
AIR.PA a ordonné des réparations immédiates sur 6.000 de ses avions à réaction A320, très utilisés, dans le cadre d'un vaste rappel affectant plus de la moitié de la flotte mondiale, menaçant de bouleverser le week-end de voyage le plus chargé de l'année aux Etats-Unis et de provoquer des perturbations dans le monde entier.
La réparation consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur, mais elle doit être effectuée avant que les avions puissent voler à nouveau, selon un bulletin adressé aux compagnies aériennes et dont Reuters a pris connaissance. Plusieurs compagnies aériennes ont déclaré que les réparations pourraient entraîner des retards ou des annulations de vols.
Voici les principales perturbations signalées par les compagnies aériennes à 7h33 GMT, par ordre alphabétique:
Aer Lingus La compagnie irlandaise a déclaré qu'un nombre limité d'avions était touché.
Air France AIRF.PA
La compagnie aérienne a indiqué qu'elle annulait 35 vols.
Air India Air India, qui compte 113 appareils touchés, a terminé la correction logicielle sur 42 appareils. Elle s'attend à des retards de vols mais pas à des annulations.
Air India Express Vingt-cinq avions ont besoin d'une correction logicielle, a déclaré l'autorité indienne de régulation de l'aviation.
Air New Zealand AIR.NZ La compagnie aérienne prévoit quelques annulations de vols.
American Airlines AAL.O Le plus grand opérateur mondial d'A320 a déclaré qu'il s'attendait à quelques retards opérationnels, mais a réduit le nombre d'avions nécessitant une correction logicielle à 209, contre 340 prévus précédemment.
ANA Holdings Le transporteur japonais a annulé 65 vols samedi.
Avianca
Le transporteur colombien a déclaré que le rappel concernait plus de 70 % de sa flotte, ce qui entraînera inévitablement des perturbations opérationnelles "importantes" au cours des dix prochains jours. Avianca a fermé la vente de billets pour les voyages jusqu'au 8 décembre.
Delta Airlines DAL.N Le transporteur américain s'attend à ce que l'impact opérationnel soit limité.
flynas La compagnie aérienne saoudienne à bas prix s'attend à quelques retards de vols.
IndiGo INGL.NS La plus grande compagnie aérienne indienne a terminé la correction du logiciel sur 143 des 200 avions, a déclaré le régulateur de l'aviation. IndiGo a prévenu qu'il y aurait des retards.
Korean Air La compagnie aérienne sud-coréenne a déclaré que les travaux sur 10 avions affectés seraient terminés dimanche matin.
Latam Airlines LTM.SN Le transporteur a déclaré qu'un nombre limité d'avions devaient subir des corrections logicielles.
Lufthansa LHAG.DE
La compagnie aérienne allemande s'attend à un petit nombre d'annulations ou de retards de vols au cours du week-end.
Turkish Airlines La compagnie a déclaré que huit avions A320 seraient remis en service après que les mesures nécessaires aient été prises.
United Airlines UAL.O La compagnie aérienne s'attend à des perturbations mineures sur quelques vols après avoir déclaré que six appareils étaient concernés par le rappel.
Viva
La compagnie aérienne mexicaine a déclaré que sa flotte serait affectée par la mise à jour du logiciel, mais aucun délai n'a encore été déterminé pour savoir quand les avions seront prêts à voler à nouveau.
Wizz Air WIZZ.L
La compagnie aérienne européenne à bas prix a déclaré que la mise à jour du logiciel avait été effectuée pendant la nuit sur tous ses A320 concernés et qu'aucune autre perturbation n'était prévue.
