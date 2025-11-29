 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes du monde entier touchées par le rappel majeur de l'Airbus A320
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'ensemble de l'impact sur les compagnies aériennes, ajout d'exemples)

L'entreprise européenne Airbus

AIR.PA a ordonné des réparations immédiates sur 6.000 de ses avions à réaction A320, très utilisés, dans le cadre d'un vaste rappel affectant plus de la moitié de la flotte mondiale, menaçant de bouleverser le week-end de voyage le plus chargé de l'année aux Etats-Unis et de provoquer des perturbations dans le monde entier.

La réparation consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur, mais elle doit être effectuée avant que les avions puissent voler à nouveau, selon un bulletin adressé aux compagnies aériennes et dont Reuters a pris connaissance. Plusieurs compagnies aériennes ont déclaré que les réparations pourraient entraîner des retards ou des annulations de vols.

Voici les principales perturbations signalées par les compagnies aériennes à 7h33 GMT, par ordre alphabétique:

Aer Lingus La compagnie irlandaise a déclaré qu'un nombre limité d'avions était touché.

Air France AIRF.PA

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle annulait 35 vols.

Air India Air India, qui compte 113 appareils touchés, a terminé la correction logicielle sur 42 appareils. Elle s'attend à des retards de vols mais pas à des annulations.

Air India Express Vingt-cinq avions ont besoin d'une correction logicielle, a déclaré l'autorité indienne de régulation de l'aviation.

Air New Zealand AIR.NZ La compagnie aérienne prévoit quelques annulations de vols.

American Airlines AAL.O Le plus grand opérateur mondial d'A320 a déclaré qu'il s'attendait à quelques retards opérationnels, mais a réduit le nombre d'avions nécessitant une correction logicielle à 209, contre 340 prévus précédemment.

ANA Holdings Le transporteur japonais a annulé 65 vols samedi.

Avianca

Le transporteur colombien a déclaré que le rappel concernait plus de 70 % de sa flotte, ce qui entraînera inévitablement des perturbations opérationnelles "importantes" au cours des dix prochains jours. Avianca a fermé la vente de billets pour les voyages jusqu'au 8 décembre.

Delta Airlines DAL.N Le transporteur américain s'attend à ce que l'impact opérationnel soit limité.

flynas La compagnie aérienne saoudienne à bas prix s'attend à quelques retards de vols.

IndiGo INGL.NS La plus grande compagnie aérienne indienne a terminé la correction du logiciel sur 143 des 200 avions, a déclaré le régulateur de l'aviation. IndiGo a prévenu qu'il y aurait des retards.

Korean Air La compagnie aérienne sud-coréenne a déclaré que les travaux sur 10 avions affectés seraient terminés dimanche matin.

Latam Airlines LTM.SN Le transporteur a déclaré qu'un nombre limité d'avions devaient subir des corrections logicielles.

Lufthansa LHAG.DE

La compagnie aérienne allemande s'attend à un petit nombre d'annulations ou de retards de vols au cours du week-end.

Turkish Airlines La compagnie a déclaré que huit avions A320 seraient remis en service après que les mesures nécessaires aient été prises.

United Airlines UAL.O La compagnie aérienne s'attend à des perturbations mineures sur quelques vols après avoir déclaré que six appareils étaient concernés par le rappel.

Viva

La compagnie aérienne mexicaine a déclaré que sa flotte serait affectée par la mise à jour du logiciel, mais aucun délai n'a encore été déterminé pour savoir quand les avions seront prêts à voler à nouveau.

Wizz Air WIZZ.L

La compagnie aérienne européenne à bas prix a déclaré que la mise à jour du logiciel avait été effectuée pendant la nuit sur tous ses A320 concernés et qu'aucune autre perturbation n'était prévue.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,550 EUR Euronext Paris -0,52%
AIR NEW ZEALAND
0,3525 USD OTCBB 0,00%
AIRBUS
204,450 EUR Euronext Paris +0,15%
AMERICAN AIRLINE
14,0000 USD NASDAQ +0,50%
DELTA AIR LINES
64,250 USD NYSE 0,00%
DT LUFTHANSA
8,270 EUR XETRA +1,20%
EASYJET
499,550 GBX LSE +3,00%
LAN AIRLINES
0,0000 USD OTCBB 0,00%
UNITED AIRLINES
102,0100 USD NASDAQ +0,41%
VOLARIS RG-A
0,0000 USD OTCBB -100,00%
WIZZ AIR
1 171,500 GBX LSE -2,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

