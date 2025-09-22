Les compagnies aériennes cotées à Londres en baisse à la suite d'une cyberattaque dans les aéroports européens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre -
** Les actions des compagnies aériennes cotées à Londres sont en baisse en raison des retards enregistrés dans les aéroports européens à la suite d'une cyberattaque
** De nombreux aéroports, dont Heathrow, Bruxelles et Berlin, ont connu des retards dans l'enregistrement et l'embarquement après que le logiciel de Collins Aerospace a été la cible d'une cyberattaque au cours du week-end
** EasyJet EZJ.L en baisse de 1,6 %, suivi par IAG
ICAG.L , propriétaire de British Airways, en baisse de 1,3 %
** Les deux titres sont en tête des pertes de l'indice FTSE 100 .FTSE qui est en baisse de 0,07%
** Wizz Air WIZZ.L également en baisse de 1,3%
