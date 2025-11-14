Les compagnies aériennes américaines réduisent le nombre de vols pour vendredi malgré l'ordre de la FAA de 6 %

Les compagnies aériennes américaines ont supprimé beaucoup moins de vols pour vendredi que l'obligation de réduire de 6 % les vols intérieurs dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium et les responsables des compagnies aériennes.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle **maintiendrait** à 6 % la réduction obligatoire des vols et qu'elle n'augmenterait pas les exigences en matière d'annulation, comme elle l'avait annoncé précédemment. Selon Cirium, après avoir annulé environ 3,5 % du total des vols mercredi et jeudi, les compagnies aériennes n'ont annulé que 1,4 % de leurs vols vendredi.

Les compagnies aériennes pourraient encore ajouter des annulations et la FAA pourrait réviser l'ordonnance. United Airlines UAL.O a déclaré avoir annulé 134 vols pour vendredi, soit près de 3 % de ses vols, après avoir annulé 222 vols jeudi.

La FAA n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

D'autres compagnies aériennes ont déclaré à Reuters sous couvert d'anonymat qu'elles ne prévoyaient pas de supprimer 6% des vols vendredi. Avant que la FAA ne révise son ordonnance, les compagnies aériennes devaient annuler 8 % des vols intérieurs jeudi et 10 % des vols dans les 40 aéroports les plus fréquentés.

Mercredi, la FAA a décidé d'alléger ces annulations après que les perturbations dues aux absences des contrôleurs aériens ont considérablement diminué ces derniers jours, juste avant que le Congrès n'approuve définitivement l'accord de réouverture du gouvernement qui a été rapidement promulgué par le président Donald Trump.

« Le maintien à 6 % restera en vigueur pendant que la FAA continue d'évaluer si le système peut progressivement revenir à des opérations normales », a déclaré l'agence mercredi.

Selon FlightAware, un site web de suivi des vols, les compagnies aériennes ont annulé 1 020 vols jeudi en vertu de l'exigence de 6 % de la FAA. Cirium a indiqué que les transporteurs n'avaient annulé que 371 vols pour vendredi à 16 h 20 (heure de l'Est).

La FAA a déclaré jeudi qu'elle signalait des problèmes de personnel aux aéroports nationaux de Reagan Washington et de Newark, qui entraînaient des retards dans les deux aéroports, mais qu'il y avait beaucoup moins de problèmes qu'avant la réouverture du gouvernement.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que la fermeture de l'administration ne les conduise à travailler sans salaire.

Les opérations aériennes s'améliorent, avec seulement 3 000 retards jeudi, contre 4 000 mardi et près de 10 000 lundi, selon FlightAware.

Les absences du trafic aérien ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture de 43 jours.