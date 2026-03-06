Les compagnies aériennes américaines ne couvrent plus les coûts du carburant. Cela pourrait nuire aux marges si le conflit avec l'Iran perdure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des transporteurs américains ont baissé depuis l'escalade du conflit

* Les compagnies aériennes européennes et asiatiques maintiennent des stratégies actives de couverture du carburant

* Les dépenses de carburant de United pourraient augmenter de 15 % par rapport à l'année dernière - calcul de Reuters

* La raffinerie de Delta offre une protection partielle contre les coûts du carburant, contrairement à d'autres transporteurs américains

(Ajout d'un commentaire d'analyste et de détails aux paragraphes 10-11) par Shivansh Tiwary et Doyinsola Oladipo

Les compagnies aériennes américaines ont abandonné depuis longtemps la pratique de la couverture des coûts du carburant. Avec la flambée des prix du pétrole à la suite des frappes américano-israéliennes sur l'Iran, elles risquent d'être confrontées à une forte baisse de leurs résultats en cas de conflit prolongé qui maintiendrait les prix à un niveau élevé pendant des mois.

Le prix du kérosène a augmenté de 15 % au cours de la semaine écoulée, ce qui constitue un nouveau défi pour un secteur qui doit déjà faire face aux retombées de l'extension du conflit, avec plus de 20 000 vols annulés et des milliers de passagers bloqués.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation, et les compagnies aériennes américaines ont largement cessé de couvrir ce coût au cours des deux dernières décennies. Southwest LUV.N , qui pratiquait activement la couverture dans le passé, a mis fin à cette pratique en 2025, la qualifiant de coûteuse et peu fiable. Les compagnies européennes et asiatiques, dont Air France-KLM AIRF.PA et Cathay Pacific

0293.HK , conservent des carnets de couverture actifs.

La couverture peut protéger les compagnies aériennes contre les hausses des prix du carburant grâce à l'utilisation de contrats dérivés. Mais elle peut aussi se retourner contre les compagnies aériennes lorsque les prix baissent, les exposant à des taux supérieurs à ceux du marché dans les swaps - un certain type de contrat de couverture qui a porté préjudice aux compagnies aériennes américaines dans le passé.

Sans couverture, les compagnies aériennes sont exposées à une hausse prolongée des prix du kérosène, qui s'élèvent actuellement à 2,83 dollars le gallon en moyenne, selon le Oil Price Information Service (Service d'information sur les prix du pétrole). Le carburant au comptant négocié sur la côte américaine du Golfe du Mexique a bondi à 4,12 dollars le gallon jeudi, son niveau le plus élevé depuis juin 2022, selon Platts, une unité de S&P Global Energy.

Delta Air Lines DAL.N a déclaré dans son dossier annuel qu'une augmentation d'un centime du coût du kérosène par gallon augmenterait les dépenses de carburant chaque année d'environ 40 millions de dollars. Pour American Airlines AAL.O , l'augmentation serait d'environ 50 millions de dollars, et pour Southwest LUV.N , de 22 millions de dollars, selon les déclarations réglementaires.

American a utilisé environ deux fois plus de carburant que Southwest en 2025, "ce qui s'explique par la taille de notre flotte et le niveau général des vols par rapport à Southwest", a déclaré un porte-parole d'American.

TD Cowen a estimé lundi que le bénéfice par action de United Airlines UAL.O (EPS) pour le trimestre de mars se situait dans une fourchette de 5 à 22 cents aux prix actuels du kérosène, ce qui est loin des prévisions de United pour le BPA ajusté de janvier, qui se situaient entre 1 et 1,50 $. United s'est refusée à tout commentaire, mais son directeur général Scott Kirby a déclaré à CNBC que la hausse des prix du carburant aurait un impact "significatif" sur ses résultats trimestriels.

D'après les calculs de Reuters, ces quatre transporteurs américains devront supporter un surcoût de 5,8 milliards de dollars si les prix du kérosène restent élevés toute l'année, alors qu'ils ont baissé pendant plusieurs années.

LE COUP DU PROFIT

Selon Philip Jones-Lux, analyste chez Sparta Commodities, société d'information sur le marché des matières premières, environ un cinquième de la production mondiale de kérosène a été perturbée. Les raffineries du Moyen-Orient et d'Asie ont réduit leur production au moment même où les avions sont redirigés vers le Golfe et font davantage appel aux centres de distribution de carburant asiatiques, a-t-il expliqué.

Les fortes variations des prix de référence au comptant à Singapour, dans le nord-ouest de l'Europe et sur la côte du Golfe des États-Unis rendent difficile la détermination des tendances en matière de prix et font peser des incertitudes sur la manière dont elles affecteront les marges des compagnies aériennes.

Selon les analystes, l'impact sur les marges dépendra également de la durée du conflit et de la capacité des compagnies aériennes à compenser la hausse des coûts. Certaines pourraient être en mesure d'augmenter le prix des billets parce qu'elles dépendent davantage des cabines haut de gamme et des voyageurs d'affaires.

"Je suis assez convaincu que les compagnies aériennes vont rester non couvertes aux États-Unis et chercher à répercuter les coûts sur les consommateurs finaux (uniquement si cela s'avère nécessaire en cas d'inflation soutenue du carburant) ", a déclaré Ravi Shanker, analyste chez Morgan Stanley. La possibilité pour les compagnies aériennes européennes d'économiser sur les coûts du carburant dépendra du prix auquel elles se sont couvertes, étant donné la volatilité des prix du kérosène au cours de l'année dernière, a déclaré M. Shanker.

Des transporteurs comme Alaska Air ALK.N et JetBlue

JBLU.O , qui desservent des marchés intérieurs très compétitifs et perçoivent moins de revenus de primes, pourraient avoir plus de mal à amortir les chocs sur les coûts. American dessert davantage de voyageurs de loisirs sensibles aux tarifs, et ses liaisons court-courriers consomment plus de carburant en raison des décollages et des atterrissages fréquents. JetBlue et Alaska n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Delta dispose d'une marge de manœuvre grâce à une filiale de raffinage située en Pennsylvanie, d'une capacité d'environ 190 000 barils par jour, soit près des trois quarts de la consommation de carburant de Delta. Cela évite à la compagnie de payer la marge de raffinage, c'est-à-dire le bénéfice qu'un autre raffineur réaliserait sur la différence entre le prix du pétrole brut et celui du carburéacteur raffiné.

Toutefois, cela ne met pas Delta à l'abri des fluctuations des prix du pétrole brut. La compagnie aérienne n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le prix de référence du pétrole brut américain CLc1 a dépassé les 87 dollars le baril vendredi matin, après avoir atteint jeudi son niveau le plus élevé depuis juillet 2024.