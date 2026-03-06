Les compagnies aériennes américaines chutent alors que la flambée du pétrole fait grimper les coûts du kérosène

6 mars - ** Les actions des compagnies aériennes américaines baissent en raison de la flambée des prix du pétrole , qui menace de faire grimper les factures de kérosène

** La hausse des prix du pétrole fait suite aux frappes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, alors que la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz s'est arrêtée

** Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année en raison des conflits, ce qui risque de faire grimper les prix du kérosène et de réduire les bénéfices des compagnies aériennes

** Les prix du kérosène ont bondi de 15 % au cours de la semaine écoulée, aggravant la pression sur les compagnies aériennes déjà touchées par des annulations massives de vols et des passagers bloqués

** United Airlines UAL.O en baisse de 4,8%, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 3,6%, American Airlines AAL.O en baisse de 5,5% et Southwest Airlines LUV.N en chute libre de 5,4%

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR est en baisse de 7,2 % depuis le début de l'année