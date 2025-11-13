Les compagnies aériennes américaines annulent moins de vols pour vendredi malgré l'ordre de 6 % de la FAA

Les compagnies aériennes américaines ont supprimé beaucoup moins de vols pour vendredi, malgré le maintien de l'obligation de réduire de 6 % les vols intérieurs dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium et des responsables de compagnies aériennes.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle maintiendrait à 6 % la réduction obligatoire des vols et qu'elle ne relèverait pas les exigences en matière d'annulation, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cirium a indiqué qu'après avoir annulé environ 3,5 % du total des vols mercredi et jeudi, les compagnies aériennes n'ont annulé que 1,4 % de leurs vols vendredi.