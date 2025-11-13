 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes américaines annulent moins de vols pour vendredi malgré l'ordre de 6 % de la FAA
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes américaines ont supprimé beaucoup moins de vols pour vendredi, malgré le maintien de l'obligation de réduire de 6 % les vols intérieurs dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium et des responsables de compagnies aériennes.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle maintiendrait à 6 % la réduction obligatoire des vols et qu'elle ne relèverait pas les exigences en matière d'annulation, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cirium a indiqué qu'après avoir annulé environ 3,5 % du total des vols mercredi et jeudi, les compagnies aériennes n'ont annulé que 1,4 % de leurs vols vendredi.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,0700 USD NASDAQ -2,90%
DELTA AIR LINES
59,915 USD NYSE -0,93%
SOUTHWEST AIRLIN
33,050 USD NYSE -0,93%
UNITED AIRLINES
97,1700 USD NASDAQ -2,80%
© 2025 Thomson Reuters.

