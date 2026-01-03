Les compagnies aériennes américaines annulent des vols après la fermeture de l'espace aérien des Caraïbes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les restrictions de l'espace aérien de la FAA au paragraphe 4)

Les principales compagnies aériennes américaines ont annulé samedi des centaines de vols à la suite d'une opération militaire au Venezuela qui a abouti à la capture du président Nicolas Maduro.

American Airlines AAL.O , Delta DAL.N , Spirit Airlines et JetBlue Airways JBLU.O ont commencé à annuler des vols tôt samedi matin, conformément aux fermetures de l'espace aérien de la Federal Aviation Administration dans les Caraïbes.

La FAA a fermé l'espace aérien aux transporteurs américains "en raison des risques pour la sécurité des vols liés à l'activité militaire en cours", a indiqué l'agence dans un avis aux aviateurs.

La fermeture ne s'applique pas aux compagnies aériennes et aux opérateurs non américains, selon l'avis.

La FAA s'est refusée à tout autre commentaire.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré dans un message sur X que les restrictions de l'espace aérien seraient levées "le cas échéant".

Les transporteurs ont renoncé aux frais de modification et aux différences tarifaires pour les clients touchés par la fermeture de l'espace aérien s'ils reportent leur vol à une date ultérieure dans le mois.

"Nous renonçons aux frais de modification/annulation et aux différences tarifaires pour les clients voyageant du samedi 3 janvier au dimanche 4 janvier 2026", a déclaré JetBlue Airways

JBLU.O dans son avis. Les États-Unis ont attaqué le Venezuela et capturé son président de longue date Nicolas Maduro lors d'une opération nocturne samedi, a déclaré le président américain Donald Trump, promettant de placer le pays sous contrôle américain pour l'instant, y compris en déployant des forces américaines si nécessaire.

Pendant ce temps, Air Canada AC.TO a déclaré que ses opérations vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud se poursuivent actuellement "normalement" sous la direction de Transports Canada. "Nous continuons à suivre la situation de près et nous ferons le point si la situation évolue", a déclaré la compagnie aérienne.

Le trafic aérien commercial au-dessus de l'espace aérien vénézuélien semble s'être arrêté après l'attaque, selon les enregistrements de vols sur FlightRadar24.