Les compagnies aériennes américaines à bas prix demandent un allègement fiscal temporaire pour faire face à la flambée des coûts du carburant

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(Plus de détails, pas de commentaire immédiat aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Les directeurs généraux des principales compagnies aériennes à bas prix doivent rencontrer mardi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, pour demander au Congrès d'accorder un allègement fiscal temporaire afin de compenser partiellement la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre avec l'Iran.

La semaine dernière, un groupe représentant Spirit Airlines, Frontier Airlines ULCC.O , Allegiant Air ALGT.O , Sun Country

SNCY.O et Avelo a écrit aux leaders du Congrès pour leur demander d'adopter une législation visant à suspendre la taxe d'accise fédérale de 7,5 % sur les billets d'avion et la taxe de 5,30 $ par segment. Selon l'Association of Value Airlines, l'exonération de ces taxes permettrait de compenser environ un tiers des coûts supplémentaires liés à l'augmentation du prix du kérosène.

"En l'absence d'allègement, les pressions soutenues sur le coût du carburant se traduiront par une augmentation du coût total du voyage pour les passagers", a écrit le directeur exécutif de l'association, Jonathon Freye, aux membres du Congrès. "Alors que les tarifs de base sont souvent l'élément le plus visible de la tarification des billets, les compagnies aériennes pourraient être de plus en plus contraintes d'augmenter le coût des tarifs et des services auxiliaires pour compenser les augmentations du coût du carburant"

La hausse du prix du carburant a incité les compagnies aériennes d'Amérique du Nord à augmenter les frais de bagages, à réduire le nombre de vols et à prévoir une augmentation de la capacité.

Le ministère américain des transports n'a pas immédiatement commenté la réunion prévue.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que le plan de sortie de faillite de Spirit Airlines était soumis à de nouvelles pressions après qu'une forte hausse des prix du kérosène a remis en cause les principales hypothèses sur lesquelles reposait sa restructuration.

Spirit cherche à obtenir l'approbation du tribunal pour une deuxième restructuration en moins d'un an, après avoir émergé de la faillite en mars 2025 et continué à faire face à une capacité domestique élevée, à une faible demande de loisirs et à un environnement tarifaire difficile.