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Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis ont largement dépassé les prévisions en mars
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, tandis que les livraisons de ces produits ont bondi, ce qui laisse penser que les dépenses des entreprises en équipements ont contribué à stimuler la croissance économique au premier trimestre.

Les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des avions, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, ont bondi de 3,3 % le mois dernier après une hausse révisée à la hausse de 1,6 % en février, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de ces commandes dites “de biens d'équipement de base”, après une progression de 0,7 % en février. Les livraisons de biens d'équipement de base ont progressé de 1,2 %, après une hausse de 1,3 % en février.

Le Bureau du recensement a rattrapé son retard dans la publication des données sur les biens durables après les retards causés par la fermeture des services publics l'année dernière.

Les responsables de la Réserve fédérale devaient reprendre mercredi une réunion de deux jours sur la politique monétaire. Ils devaient maintenir le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Les dépenses des entreprises en équipements sont stimulées par un boom des dépenses dans l'intelligence artificielle, qui alimente la demande en équipements de traitement de l'information. On craint toutefois que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole et d'autres matières premières, n'incite les entreprises à se montrer plus prudentes en matière de nouveaux investissements en capital.

Les économistes s'attendaient à ce que les investissements des entreprises en équipements contribuent à compenser un nouveau ralentissement prévu des dépenses de consommation au premier trimestre.

Une enquête de Reuters auprès d'économistes prévoit que le PIB a augmenté à un taux annualisé de 2,3 % au dernier trimestre. La croissance économique a failli s'arrêter au quatrième trimestre, le PIB n'ayant progressé que de 0,5 %. Le Bureau d'analyse économique du département du Commerce publiera jeudi son estimation préliminaire du PIB du premier trimestre.

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