Les commandes de biens d'équipement aux États-Unis ont reculé en avril

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Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en avril, après avoir enregistré de fortes hausses les mois précédents, mais la demande reste soutenue par un boom des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les commandes de biens d'équipement hors défense et hors aéronautique, un indicateur étroitement suivi des dépenses des entreprises, ont reculé de 1,1 % le mois dernier après une hausse révisée à la hausse de 3,9 % en mars, a indiqué jeudi le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que ces commandes de biens d'équipement dits « de base » augmenteraient de 0,4 % après une hausse de 3,4 % précédemment annoncée en mars. Les commandes de biens d'équipement de base avaient également bondi en février, contribuant à une croissance à deux chiffres des dépenses des entreprises en équipements au premier trimestre.

Les entreprises intensifient leurs investissements dans l'IA, alimentant la demande d'équipements de traitement de l'information et d'autres produits connexes. Cette tendance contribue à soutenir le secteur manufacturier et à limiter l'impact des perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran , ainsi que par la flambée des prix des matières premières comme le pétrole et l'aluminium qui en découle. Certains secteurs manufacturiers subissent encore les effets des droits de douane à l'importation.

Les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques ont reculé de 0,7 %. En revanche, les commandes d'équipements électriques, d'appareils électroménagers et de composants, ainsi que de machines, de métaux de base et de produits métalliques transformés, ont progressé. Les livraisons de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,4 % en avril, après une hausse de 1,3 % en mars.

Les commandes de biens durables, c'est-à-dire les articles allant du grille-pain à l'avion et destinés à durer trois ans ou plus, ont bondi de 7,9 % le mois dernier après avoir progressé de 1,3 % en mars.

Elles ont été portées par une hausse de 165,9 % des commandes d'avions et de pièces détachées non destinés à la défense. Boeing BA.N a indiqué sur son site web avoir reçu 136 commandes en avril, la plupart pour des modèles plus coûteux. Ce chiffre est à comparer aux 33 commandes enregistrées en mars.