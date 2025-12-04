Les commandes à l'industrie américaine montent de 0,2% en septembre
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 16:50
De leur côté, les livraisons de l'industrie des Etats-Unis sont restées stables en septembre en rythme séquentiel. Les stocks s'étant tassés de 0,1%, le ratio stocks sur livraisons est resté inchangé d'un mois sur l'autre, à 1,56.
