Les commandes à l'exportation de Taïwan en novembre enregistrent la croissance la plus rapide depuis près de 5 ans grâce à une forte demande en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement et ajout de détails tout au long de l'article) par Faith Hung et Roger Tung

Les commandes à l'exportation de Taïwan ont augmenté en novembre à leur rythme le plus rapide depuis près de cinq ans, surfant sur la vague de la demande continue de technologie d'intelligence artificielle à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les commandes à l'exportation ont augmenté de 39,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 72,92 milliards de dollars, a déclaré le ministère des Affaires économiques mardi, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 30,1 %.

La croissance mensuelle, qui est la dixième hausse consécutive des commandes, est la plus rapide depuis avril 2021, a ajouté le ministère.

Les commandes de biens provenant de Taïwan, où se trouve le plus grand fabricant de puces électroniques TSMC 2330.TW

TSM.N et d'autres entreprises technologiques, sont considérées comme un indicateur de la demande mondiale en matière de technologie.

Alors que les investisseurs s'inquiètent des effets des droits de douane nouvellement imposés par les États-Unis, la solide demande technologique a donné un solide coup de pouce aux expéditions de Taïwan, les semi-conducteurs étant exemptés des droits de douane imposés par l'administration Trump.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les commandes à l'exportation pourraient dépasser 700 milliards de dollars, atteignant ainsi un nouveau record, a déclaré le ministère.

Pour le mois de décembre, le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes à l'exportation augmentent de 36,1 % à 39,8 % par rapport à l'année précédente.

Un taux tarifaire général de 20% a été imposé sur les exportations de Taïwan vers les États-Unis par l'administration du président Donald Trump. Le gouvernement taïwanais a déclaré que le tarif douanier de 20 % était temporaire, car il continue de négocier avec les États-Unis pour obtenir des taux plus favorables.

Les incertitudes telles que la politique commerciale mondiale et les risques géopolitiques continuent de peser sur la dynamique du commerce mondial, a déclaré le ministère.

Cependant, il prévoit une dynamique stable pour les commandes à venir, car de nouvelles applications telles que l'IA et l'informatique à haute performance continuent de se développer.

En novembre, les commandes taïwanaises de produits de télécommunications ont augmenté de 69,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que celles de produits électroniques ont bondi de 47,9 %.

Les commandes globales en provenance de Chine ont augmenté de 17,6 %, contre une hausse de 9,8 % en octobre.

Les commandes en provenance des États-Unis ont fait un bond de 56,1 %, après une hausse de 32,1 % le mois précédent. Les commandes en provenance d'Europe ont augmenté de 26,0% et celles en provenance du Japon de 15,4%.