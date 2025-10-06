 Aller au contenu principal
Les combats de l'UFC se dérouleront à la Maison Blanche le 14 juin, selon M. Trump
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'un événement de l'Ultimate Fighting Championship précédemment annoncé à la Maison Blanche aura lieu le 14 juin de l'année prochaine, date du 80e anniversaire du président.

Il a fait cette annonce lors d'un discours prononcé à la station navale de Norfolk à l'occasion du 250e anniversaire de la marine américaine.

En juillet, Trump avait annoncé qu'un événement de l'UFC aurait lieu à la Maison-Blanche en 2026, sans toutefois préciser de date.

Il considère le président de l'UFC, Dana White, comme un ami proche et les fans de ce sport comme faisant partie de sa base politique, bien que leurs liens soient antérieurs à la présidence de Trump.

Cette semaine, White a déclaré au Sports Business Journal que l'UFC dépenserait 700 000 dollars pour remplacer le gazon de la pelouse sud de la Maison-Blanche après l'événement.

Depuis qu'il est devenu président, Trump assiste régulièrement aux combats de l'UFC, dont le dernier s'est déroulé dans le New Jersey en juin. Mais la relation entre Trump et White remonte à 2000, lorsque le Trump Taj Mahal d'Atlantic City était l'un des rares sites américains prêts à accueillir des combats de l'UFC à l'époque.

TKO Group Holdings TKO.N , la société mère de l'UFC, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Sport

