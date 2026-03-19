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Les clients et le personnel de Janus Henderson font pression pour rejeter l'offre d'achat de Victory, selon le WSJ
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 00:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les clients et le personnel d'investissement de Janus Henderson JHG.N pressent le gestionnaire de fonds de rejeter l'offre publique d'achat de Victory Capital Management VCTR.O en faveur d'une offre moins onéreuse de Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, avec General Catalyst, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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