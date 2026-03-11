Les clients de Costco intentent une action en justice pour obtenir une partie des remboursements liés aux droits de douane de Trump

Costco Wholesale COST.O a été poursuivi mercredi dans le cadre d'un recours collectif proposé à l'échelle nationale visant à obtenir des remboursements aux clients américains pour les prix plus élevés que l'entreprise a facturés avant que la Cour suprême des États-Unis n'annule les droits de douane à l'importation imposés par le président Donald Trump .

L'action en justice , intentée par un client de Costco devant un tribunal fédéral de l'Illinois, vise à obtenir une déclaration selon laquelle l'entreprise doit restituer aux clients tous les remboursements qu'elle reçoit pour les droits de douane qu'elle a payés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA).

Le 20 février, la Cour suprême a statué que M. Trump avait outrepassé ses pouvoirs en utilisant la loi sur les pouvoirs d'urgence pour imposer des droits de douane considérables l'année dernière. Le décret a donné lieu à un litige tentaculaire devant le Tribunal américain du commerce international, où Costco fait partie des 2 000 entreprises qui poursuivent l'administration pour récupérer les droits de douane qu'elles ont acquittés.

Le transporteur mondial FedEx FDX.N est confronté à une action collective similaire déposée le mois dernier devant le tribunal fédéral de Floride.

Costco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'avocat du plaignant Matthew Stockov n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Cette action en justice vise à empêcher Costco, le troisième plus grand distributeur au monde, de procéder à une double récupération", indique la plainte. "Costco ne s'est pas engagé à restituer une partie des remboursements de droits de douane anticipés aux consommateurs qui ont supporté ces coûts."

Ron Vachris, directeur général de Costco, a déclaré aux analystes la semaine dernière qu'il n'était pas encore certain que les entreprises récupèrent les droits de douane de l'IEEPA qu'elles ont déjà payés, ni quand elles le feront. Si Costco reçoit des remboursements, a-t-il dit, le distributeur prévoit de les canaliser vers des prix plus bas et une meilleure valeur pour les acheteurs.

L'action en justice intentée mercredi indique que la société ne promet qu'un "bénéfice futur possible à un groupe indéterminé de futurs clients".