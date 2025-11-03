Les CIO de Bridgewater avertissent les investisseurs qu'ils sous-évaluent les risques liés à la hausse du S&P alimentée par l'IA

Les investisseurs négligent les risques croissants qui pèsent sur la stabilité actuelle du marché et les limites du boom de l'intelligence artificielle , en particulier aux États-Unis, ont déclaré les co-responsables des investissements de Bridgewater Associates dans une note adressée aux clients lundi.

Alors que les grandes entreprises technologiques ont investi des milliards dans l'intelligence artificielle et son infrastructure de soutien, il n'est pas encore certain que ces investissements génèrent les flux de trésorerie nécessaires pour répondre aux attentes élevées, ont-ils déclaré.

Ces commentaires soulignent le malaise croissant que suscite une éventuelle bulle boursière, alors que l'indice de référence S&P 500 .SPX poursuit son ascension fulgurante, établissant à plusieurs reprises des records et ravivant les souvenirs de l'époque des dot-com .

"Les actions américaines sont évaluées comme si les conditions favorables qui ont soutenu toutes les entreprises, et pas seulement les entreprises technologiques, allaient persister", ont déclaré Bob Prince, Greg Jensen et Karen Karniol-Tambour, co-directeurs de la société d'investissement.

"Les prévisions de croissance actualisées aujourd'hui sont à peu près aussi optimistes qu'elles l'ont été en près de 100 ans, à la brève exception de la bulle Internet", ont-ils ajouté.

Toutefois, les marchés ont largement ignoré les inquiétudes concernant l'inflation, les taux d'intérêt élevés, l'incertitude politique liée à l'évolution de la dynamique commerciale et la deuxième plus longue fermeture du gouvernement fédéral.

L'indice S&P 500 .SPX a grimpé d'environ 16 % depuis le début de l'année et entre maintenant dans une période de forte activité saisonnière pour les actions.

"Malgré les nombreuses sources potentielles de volatilité dans le monde d'aujourd'hui, les mesures du risque sur le marché restent inchangées", ont déclaré les directeurs généraux adjoints de Bridgewater, ajoutant que l'environnement actuel comporte "une probabilité inconfortablement élevée de résultats inconnus et extrêmes".

Bridgewater, fondé par l'investisseur milliardaire Ray Dalio, est largement considéré comme l'un des fonds spéculatifs les plus performants au monde.

"L'infrastructure de l'IA, y compris les puces, les bâtiments, les routeurs et autres équipements de réseau, deviendra obsolète à mesure que la technologie progressera rapidement", a déclaré David Spreng, directeur général de la société de capital-risque Runway Growth Capital.

"Je ne pense pas que l'infrastructure de l'IA soit un bon pari du point de vue de la dette à risque à l'heure actuelle. Les risques ne sont pas symétriques"