Les Chiliens favorables à une révision constitutionnelle-résultats partiels

SANTIAGO, 26 octobre (Reuters) - Les électeurs chiliens se sont prononcés à une grande majorité en faveur d'une réécriture de la Constitution qui date de la dictature du général Augusto Pinochet, selon les premiers résultats partiels communiqués dimanche par la commission électorale. Plus de 77% des Chiliens souhaitent que la Constitution rédigée en 1980 soit remplacée, montrent les résultats du référendum organisé dimanche, avec plus de 5% des bulletins dépouillés. La rédaction d'une nouvelle Constitution impliquant les citoyens était l'une des principales revendications des manifestations anti-gouvernementales parfois violentes qui ont éclaté l'an dernier dans le pays. De nouveaux troubles ont éclaté dimanche à la tombée de la nuit, la police faisant usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau pour disperser des centaines de personnes qui s'étaient réunies à la place d'Italie, lieu traditionnel de rassemblement des contestataires dans la capitale Santiago. Les forces de l'ordre ont par la suite semblé se retirer à l'arrivée d'une foule venue célébrer la probable victoire du "oui" au référendum. Un représentant de la commission électorale a indiqué que le taux de participation avait probablement dépassé les 49%, un record depuis que voter est devenu facultatif en 2012. "Aujourd'hui, les gens ont entendu l'appel de l'histoire", a déclaré Patricio Santamaria. Les quelque 14,8 millions d'électeurs chiliens pouvaient approuver ou non le projet de nouvelle Constitution et indiquer leur préférence pour sa rédaction par un panel de citoyens spécialement élu ou par une commission composée de parlementaires et de citoyens. (Aislinn Laing, Fabian Cambero et Natalia Ramos; version française Jean Terzian)

