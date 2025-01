(AOF) - "L'inflation dans la zone euro a été parfaitement en ligne avec les attentes, à 2,4 % pour le chiffre global. Ce chiffre traduit une légère accélération par rapport aux mois précédents, principalement due aux prix de l'énergie. Bien que ces chiffres aient été anticipés, ils représentent un défi pour la BCE, d'autant plus que l'inflation sous-jacente reste bloquée à 2,7 %", commente Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

"Les chiffres de l'inflation représentent un défi pour la BCE" (ABN Amro IS)

