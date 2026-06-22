Les chefs d'entreprise mondiaux appellent à une transition plus rapide vers l'électrification

par Simon Jessop

Des entreprises telles que Nestlé NESN.S et Ikea IKEA.UL ont exhorté lundi les gouvernements à placer l’électrification au cœur de leurs stratégies économiques, afin de réduire leur exposition à la volatilité des coûts des combustibles fossiles et de renforcer la sécurité énergétique.

Dans une déclaration ouverte consultée par Reuters et soutenue par 112 entreprises issues de secteurs tels que l'industrie, les biens de consommation et la santé, elles ont déclaré que l'exposition aux chocs de prix liés aux combustibles fossiles sapait la compétitivité.

Ce groupe, dont le chiffre d’affaires annuel cumulé s’élève à environ 1.300 milliards d'euros, comprend également Iberdrola

IBE.MC , Volvo Cars VOLCARb.ST et Uber UBER.N , le groupe Mahindra, Nikon Corporation 7731.T et Levi Strauss LEVI.N .

"Le recours continu à des marchés des carburants volatils expose les économies à des perturbations qui entraînent des flambées de prix, déstabilisent les chaînes d’approvisionnement et retardent les investissements", indique le communiqué, coordonné par les ONG "We Mean Business Coalition" et "Global Renewables Alliance".

Toutefois, cette transition dépendra fortement de politiques et de réformes gouvernementales claires et prévisibles, notamment l’amélioration de la conception du marché de l’électricité, l’investissement dans les réseaux et l’accélération des procédures d’autorisation, précise le communiqué.

Alors que de nombreux gouvernements et entreprises réévaluent leurs stratégies énergétiques en réponse aux flambées des prix, notamment celles liées au conflit avec l’Iran, le communiqué souligne que cette volatilité peut se traduire par une "incertitude persistante", une hausse des coûts d’exploitation et une baisse de la compétitivité.

Cette prise de position intervient au début de la Semaine du climat de Londres, au cours de laquelle plus de 75.000 personnes devraient participer à plus de 1.000 événements, auxquels vont participer des décideurs politiques de premier plan, des investisseurs et des dirigeants d’entreprises.

Elle s’inscrit également dans la lignée d’une initiative de la Turquie, qui accueillera en novembre la COP31 sur le climat, visant à ce que les pays s’accordent sur un objectif mondial afin que l’électricité couvre 35% de la demande énergétique mondiale d’ici 2035.

"Pour atteindre l’échelle requise, la transition vers l’électrification doit notamment être accélérée grâce à des cadres politiques prévisibles et favorables", a déclaré Kim Hellström, responsable senior du développement durable et du climat chez le géant de la mode H&M HMb.ST .

Un sondage publié la semaine dernière a révélé que 90% des chefs d’entreprise s’attendaient à ce que leurs activités soient électrifiées d’ici une décennie.

(Simon Jessop; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)