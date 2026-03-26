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Les changements de recommandations : STMicro, Soitec, Ipsen
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 09:26

Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 36 euros contre 24 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 70 euros contre 35 euros.

* IPSEN IPN.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 130 euros contre 115 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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IPSEN
152,0000 EUR Euronext Paris +0,07%
SOITEC
55,6600 EUR Euronext Paris +2,05%
STMICROELECTRONICS
28,9300 EUR Euronext Paris +0,64%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 09:26:12.

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