NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 288,00
+0,56%
Indices
Chiffres-clés

Les changements de recommandations : Sodexo, Kering, STMicro, Dassault Systèmes, BNP Paribas, Verallia
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 08:19

Berenberg abaisse sa recommandation sur Sodexo à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 56 euros contre 71 euros ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 53 euros contre 59 euros. (Crédits: Flickr - Salem Keizer Public School)

* SODEXO EXHO.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 56 euros contre 71 euros ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 53 euros contre 59 euros.

* KERING PRTP.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 370 euros contre 335 euros ; Berenberg relève son objectif de cours 190 euros contre 160 euros.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Susquehanna abaisse son objectif de cours à 35 dollars contre 40 dollars ; Jefferies abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 30 euros.

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 30 euros contre 33 euros ; Berenberg abaisse son objectif de cours à 30,3 euros contre 34 euros ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 36,5 euros contre 40,5 euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 83 euros contre 92 euros.

* VERALLIA VRLA.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 24 euros contre 28 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
68,7200 EUR Euronext Paris 0,00%
DASSAULT SYSTEMES
26,2100 EUR Euronext Paris 0,00%
KERING
344,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
SODEXO
52,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
STMICROELECTRONICS
21,8900 EUR Euronext Paris 0,00%
VERALLIA
23,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
