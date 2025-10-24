Les changements de recommandations : Sodexo, Kering, STMicro, Dassault Systèmes, BNP Paribas, Verallia

Berenberg abaisse sa recommandation sur Sodexo à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 56 euros contre 71 euros ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 53 euros contre 59 euros. (Crédits: Flickr - Salem Keizer Public School)
* KERING PRTP.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 370 euros contre 335 euros ; Berenberg relève son objectif de cours 190 euros contre 160 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Susquehanna abaisse son objectif de cours à 35 dollars contre 40 dollars ; Jefferies abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 30 euros.
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 30 euros contre 33 euros ; Berenberg abaisse son objectif de cours à 30,3 euros contre 34 euros ; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 36,5 euros contre 40,5 euros.
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 83 euros contre 92 euros.
* VERALLIA VRLA.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 24 euros contre 28 euros.
(Rédaction de Gdansk)
