Les changements de recommandations : Société Générale, URW, Klépierre

Le centre commercial de Val d'Europe opéré par Klépierre. (crédit photo : Klépierre / Alfred Cromback )
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros.
* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros.
* KLEPIERRE LOIM.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 36 euros contre 32 euros.
(Rédaction de Gdansk)
