Les changements de recommandations : Société Générale, URW, Klépierre
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 09:03

Le centre commercial de Val d'Europe opéré par Klépierre. (crédit photo : Klépierre / Alfred Cromback )

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros.

* KLEPIERRE LOIM.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 36 euros contre 32 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

KLEPIERRE
33,3000 EUR Euronext Paris -0,12%
SOCIETE GENERALE
53,2000 EUR Euronext Paris +0,91%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
89,0000 EUR Euronext Paris +0,23%
