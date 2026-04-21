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Les changements de recommandations : Safran, Kering, Alstom, Medincell, Mercialys, STMicro, Forvia, Vinci
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 09:32

* SAFRAN SAF.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 310 euros contre 350 euros.

* KERING PRTP.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 280 euros contre 310 euros.

* ALSTOM ALSO.PA - Kepler Cheuvreux reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".

* MEDINCELL MEDCL.PA - Degroof Petercam entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* MERCIALYS MERY.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 38 euros contre 24 euros.

* FORVIA FRVIA.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 12 euros.

* VINCI SGEF.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 143 euros contre 124,5 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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ALSTOM
17,0500 EUR Euronext Paris -0,20%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,3400 EUR Euronext Paris -2,54%
KERING
243,2000 EUR Euronext Paris -2,01%
MEDINCELL
24,5600 EUR Euronext Paris +2,76%
MERCIALYS
12,6600 EUR Euronext Paris -1,56%
SAFRAN
282,4000 EUR Euronext Paris -6,80%
STMICROELECTRONICS
37,6100 EUR Euronext Paris +0,90%
VINCI
133,6500 EUR Euronext Paris +0,60%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 09:32:35.

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