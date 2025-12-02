Les changements de recommandations : FDJ United, Michelin, Vinci, Edenred, Pluxee...

L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (crédit : Vinci)
* FDJ UNITED FDJU.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 22,5 euros contre 42 euros.
* MICHELIN MICP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".
* VINCI SGEF.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".
* EDENRED EDEN.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 35 euros contre 41 euros.
* PLUXEE PLX.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 18 euros contre 23 euros.
* LVMH LVMH.PA - RBC relève son objectif de cours à 650 euros contre 575 euros.
* ERAMET ERMT.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 54 euros contre 48 euros.
* SOITEC SOIT.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 38 euros contre 74 euros.
