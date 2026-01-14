 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : EssilorLuxottica, Capgemini, Société Générale, Air France-KLM...
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 12:04

Une agence Société Générale, à  Paris. (crédit : L. Grassin )

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 340 euros contre 300 euros.

* CAPGEMINI CAPP.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 145 euros contre 130 euros.

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 96 euros contre 70 euros.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ABIVAX SA ABVX.PA - Stifel relève son objectif de cours à 142 euros contre 100 euros.

* ALSTOM ALSO.PA - Barclays relève son objectif de cours à 11,5 euros contre 10 euros ; UBS relève son objectif de cours à 24 euros contre 20 euros.

* AMUNDI SA AMUN.PA - Barclays relève son objectif de cours à 73 euros contre 66 euros.

* ARCELORMITTAL SA MT.LU - Jefferies relève son objectif de cours à 44 euros contre 36 euros.

* VICAT VCTP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 93 euros contre 86 euros.

* SAFRAN SAF.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 354 euros contre 320 euros.

( Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ABIVAX
108,0000 EUR Euronext Paris +3,85%
AIR FRANCE - KLM
10,6900 EUR Euronext Paris -5,15%
ALSTOM
25,8800 EUR Euronext Paris +1,21%
AMUNDI
73,4500 EUR Euronext Paris +0,14%
ARCELORMITTAL
41,8600 EUR Euronext Amsterdam +1,38%
CAPGEMINI
147,6000 EUR Euronext Paris +0,48%
ESSILORLUXOTTICA
279,4000 EUR Euronext Paris +0,50%
SAFRAN
320,2000 EUR Euronext Paris -1,72%
SOCIETE GENERALE
70,7000 EUR Euronext Paris +1,46%
VICAT
77,0000 EUR Euronext Paris +2,67%
