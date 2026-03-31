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Hausse des prix des carburants: mobilisation de routiers sur le périphérique nantais
information fournie par AFP 31/03/2026 à 08:29

Des chauffeurs routiers rassemblés sur le périphérique de Nantes, le 31 mars 2026, pour protester contre la hausse des prix du carburant et réclamer une aide accrue du gouvernement ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Des chauffeurs routiers rassemblés sur le périphérique de Nantes, le 31 mars 2026, pour protester contre la hausse des prix du carburant et réclamer une aide accrue du gouvernement ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Des chauffeurs routiers se sont rassemblés mardi matin à partir de 6H00 sur le périphérique nantais pour demander au gouvernement des aides plus significatives face à la flambée des prix des carburants.

Une trentaine de camions et fourgons étaient à l'arrêt tôt mardi matin sur le pont de Bellevue, à l'est de Nantes, ralentissant la circulation dans les deux sens.

Rassemblés à l'appel de l'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre), plusieurs d'entre eux arboraient des banderoles marquées "Bientôt le plein à crédit ?".

"C'est un élan de solidarité, on s'allie face aux difficultés que rencontre la profession. On essaye de limiter les kilomètres, d'optimiser les tournées, mais si cela continue, il est possible que je mette des camions à l'arrêt", explique Thomas Bizien, patron d'une entreprise de transport à Saumur, dans le Maine-et-Loire.

L'Orte attend dans la journée jusqu'à une cinquantaine de camions et cars sur le périphérique nantais.

"Nous avons décidé de passer à l'action pour avoir une réponse à nos revendications. Nous demandons des aides directes comme en 2022 (quand les prix s'étaient envolés au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ndlr) et pas des aides ciblées sur les petites entreprises en difficulté comme il est proposé", a affirmé Stéphane Cauchy, secrétaire général de l'Orte dans les Pays de la Loire.

Des chauffeurs routiers rassemblés sur le périphérique de Nantes, le 31 mars 2026, pour protester contre la hausse des prix du carburant et réclamer une aide accrue du gouvernement ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Des chauffeurs routiers rassemblés sur le périphérique de Nantes, le 31 mars 2026, pour protester contre la hausse des prix du carburant et réclamer une aide accrue du gouvernement ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Vendredi soir, le gouvernement a annoncé une aide de 50 millions d'euros le mois prochain pour le secteur du transport.

La mesure cible les TPE et PME (très petites, petites et moyennes entreprises) qui pourront justifier "de difficultés de trésorerie majeures liées à la crise". L'aide est équivalente à une aide forfaitaire de 20 centimes par litre pour les entreprises concernées.

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, "ma facture en carburant a augmenté d'un tiers, ce n'est pas tenable", a déclaré Ludovic Deshoux, patron d'une entreprise de transport en Vendée.

D'autres actions de protestation sont prévues dans la journée et les prochains jours, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie ou encore en Bretagne.

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