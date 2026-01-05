 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : Alstom, Eurofins Scientific, Arkema
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 08:30

* ALSTOM ALSO.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter", relève son objectif de cours à 27,5 euros de 24,5 euros.

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "sous-performance", relève son objectif de cours à 75 euros de 51,5 euros.

* ARKEMA AKE.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 78 euros contre 90 euros.

( Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
26,3300 EUR Euronext Paris +2,49%
ARKEMA
53,4500 EUR Euronext Paris +2,10%
EUROFINS SCIENTIFIC
65,4200 EUR Euronext Paris +5,52%
