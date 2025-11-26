 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,09
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les chaînes TelevisaUnivision reviennent sur YouTube TV dans le cadre d'un nouvel accord mettant fin à une interruption de deux mois
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TelevisaUnivision a annoncé mercredi avoir signé un accord de distribution pluriannuel avec YouTube TV GOOGL.O , rétablissant ainsi les chaînes de la société de médias en langue espagnole sur le service de télévision payante après une coupure de près de deux mois.

Les chaînes sont devenues inaccessibles sur l'un des plus grands services de télévision payante aux États-Unis le 30 septembre. Univision, propriété de TelevisaUnivision, avait déclaré que YouTube TV prévoyait de faire passer ses chaînes à un niveau de prix plus élevé qui imposerait ce qu'elle appelle une "taxe hispanique" de 18 %.

La popularité croissante de YouTube TV, ainsi que la puissance financière d'Alphabet, ont donné au service un avantage dans les récents pourparlers sur la distribution avec des sociétés de médias telles que NBCUniversal, Paramount

PSKY.O et Fox FOXA.O , propriété de Comcast.

Dans le cadre de ce nouvel accord, YouTube TV diffusera Univision, UniMás, Galavisión et le réseau sportif TUDN sur son plan de base et son plan espagnol.

L'accord permet également à ViX, le service de streaming de la société, d'accéder aux chaînes Primetime de YouTube.

TelevisaUnivision et Google n'ont pas immédiatement répondu à une demande de détails sur les conditions financières de l'accord.

Au début du mois, , YouTube TV a conclu un accord pour rétablir les chaînes appartenant à Disney après un différend sur les droits qui a privé des millions d'abonnés de la couverture du jour de l'élection américaine et des principaux sports en direct.

TelevisaUnivision est une coentreprise entre le plus grand radiodiffuseur mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX et le réseau américain de langue espagnole Univision.

Valeurs associées

ALPHABET-A
319,5500 USD NASDAQ -1,20%
COMCAST-A
26,6604 USD NASDAQ -0,07%
FOX RG-A
65,1900 USD NASDAQ +0,71%
GRUPO TELEVISA-CPO
0,5500 USD OTCBB 0,00%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,5300 USD NASDAQ -0,70%
WALT DISNEY
104,035 USD NYSE +0,73%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank