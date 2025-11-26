Les chaînes TelevisaUnivision reviennent sur YouTube TV dans le cadre d'un nouvel accord mettant fin à une interruption de deux mois

TelevisaUnivision a annoncé mercredi avoir signé un accord de distribution pluriannuel avec YouTube TV GOOGL.O , rétablissant ainsi les chaînes de la société de médias en langue espagnole sur le service de télévision payante après une coupure de près de deux mois.

Les chaînes sont devenues inaccessibles sur l'un des plus grands services de télévision payante aux États-Unis le 30 septembre. Univision, propriété de TelevisaUnivision, avait déclaré que YouTube TV prévoyait de faire passer ses chaînes à un niveau de prix plus élevé qui imposerait ce qu'elle appelle une "taxe hispanique" de 18 %.

La popularité croissante de YouTube TV, ainsi que la puissance financière d'Alphabet, ont donné au service un avantage dans les récents pourparlers sur la distribution avec des sociétés de médias telles que NBCUniversal, Paramount

PSKY.O et Fox FOXA.O , propriété de Comcast.

Dans le cadre de ce nouvel accord, YouTube TV diffusera Univision, UniMás, Galavisión et le réseau sportif TUDN sur son plan de base et son plan espagnol.

L'accord permet également à ViX, le service de streaming de la société, d'accéder aux chaînes Primetime de YouTube.

TelevisaUnivision et Google n'ont pas immédiatement répondu à une demande de détails sur les conditions financières de l'accord.

Au début du mois, , YouTube TV a conclu un accord pour rétablir les chaînes appartenant à Disney après un différend sur les droits qui a privé des millions d'abonnés de la couverture du jour de l'élection américaine et des principaux sports en direct.

TelevisaUnivision est une coentreprise entre le plus grand radiodiffuseur mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX et le réseau américain de langue espagnole Univision.