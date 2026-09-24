Les centres de données présentent peut-être des risques, mais l'IA s'imposera malgré tout

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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LES CENTRES DE DONNÉES SONT PEUT-ÊTRE RISQUÉS, MAIS L'IA S'IMPOSERA TOUT DE MÊME

Les actions technologiques ont connu une séance mouvementée jeudi après l’annonce selon laquelle Oracle ORCL.K chercherait à se prémunir contre d’éventuelles hausses de coûts liées à un vaste projet de centre de données au Nouveau-Mexique, mettant en lumière les inquiétudes plus générales concernant les investissements considérables consacrés à la construction de centres de données destinés à soutenir l’intelligence artificielle (AI).

Oracle a envoyé un avis de « force majeure » au promoteur du projet, une filiale de Blue Owl OWL.N , a rapporté en premier lieu Bloomberg News jeudi. Son cours a chuté de plus de 4 % à la suite de cette information, qui citait des sources proches du dossier.

Mais si Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh, a estimé que cet article mettait en évidence les risques liés aux investissements dans les centres de données, elle a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’il était peu probable que l’article sur Oracle annonce l’éclatement d’une bulle plus importante dans le domaine de l’IA.

« La nouvelle concernant ce centre de données situé au Nouveau-Mexique et financé par Oracle a peut-être jeté une ombre sur l'euphorie technologique ce matin », a déclaré Mme Forrest.

Toutefois, soulignant que les obligations cotées en bourse destinées à financer le centre de données avaient été émises avec des notations proches du niveau « spéculatif », elle a ajouté que cela aurait dû alerter les investisseurs sur le fait que « ce projet a toujours été risqué ».

« On peut débattre de la question de savoir si ce projet correspond à un projet de centre de données classique, mais l’absence de progrès alerte les gens sur les dangers qu’il y a à considérer les centres de données comme un investissement facile », a déclaré Mme Forrest.

« De nombreux centres de données en projet pourraient ne jamais voir le jour, non seulement en raison de la demande, mais aussi à cause des organisations qui les développent. C’est comme la ruée vers l’or. Ce sont ces personnes-là qui seraient mortes de froid en Alaska au plus fort de la ruée vers l’or, car elles étaient mal préparées », a-t-elle déclaré. « Certains de ces projets ne verront jamais le jour en raison de ce caractère de ruée vers l’or. Cela attire toutes sortes de personnes qui tentent d’en tirer profit, qu’elles soient compétentes ou non. »

Constatant que les investisseurs s’inquiétaient depuis un certain temps déjà du montant de la dette émise pour financer les centres de données, la gestionnaire de fonds a souligné que le rapport d’Oracle leur donnait une raison concrète de s’inquiéter.

« Un spectre plane sur l’IA, que l’on appelle la bulle de l’IA. La question que se posent les investisseurs est de savoir quand elle va éclater. Désormais, nous pouvons pointer du doigt le projet Jupiter et dire: “Regardez, il est en train d’éclater.” Mais le reste de la bulle va-t-il éclater? Les notations des obligations indiquaient déjà qu’il y avait des problèmes avec ce projet. Je ne pense pas que cela indique nécessairement que la bulle plus large de l’IA soit sur le point d’éclater », a-t-elle déclaré. « Je pense que l’IA l’emportera. La capacité des puces restera limitée dans un avenir prévisible et la technologie trouvera des solutions pour contourner ce problème; il est donc peu probable que cette grande bulle éclate. »

(Sinéad Carew)

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