Les centres anticancéreux américains se bousculent pour se procurer le médicament expérimental de Revolution Medicines contre le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La FDA autorise un accès élargi au médicament expérimental contre le cancer du pancréas de Revolution Medicines

* Les oncologues sont confrontés à des obstacles logistiques et à une pression sur les ressources pour recruter des patients dans le programme d'accès anticipé

* Le médicament cible une mutation présente dans 90 % des cancers du pancréas

(Ajout d'un commentaire de Revolution Medicines aux paragraphes 8 à 10) par Deena Beasley et Nancy Lapid

Les centres anticancéreux américains s'efforcent de recruter des patients pour un programme d'accès anticipé à un médicament très prometteur contre le cancer du pancréas développé par Revolution Medicines RVMD.O , en attendant ce qu'ils espèrent être une autorisation rapide de la FDA.

La Food and Drug Administration a autorisé à mettre en place ce programme d’accès élargi le 1er mai, moins de trois semaines après que Revolution eut déclaré que le comprimé à prise unique quotidienne, le daraxonrasib, avait doublé la survie lors d’un essai clinique mené auprès de patients atteints d’un cancer du pancréas avancé, l’un des cancers les plus mortels avec l’un des taux de survie à 5 ans les plus bas.

La société avait demandé à la FDA l'autorisation de le mettre gratuitement à la disposition des patients atteints d'un cancer du pancréas déjà traité et qui s'est propagé à d'autres parties du corps.

« Le public a eu vent de l’annonce de la FDA… ce qui a déclenché un déluge de demandes de la part des patients », a déclaré le Dr Daniel King, oncologue médical au Zuckerberg Cancer Center de Northwell Health. « Les centres de cancérologie cherchent tous à déterminer comment collaborer avec nos propres institutions, en ouvrant les protocoles pour permettre l’accès au traitement. »

Les oncologues ont indiqué que l'obtention de l'autorisation et la gestion du programme d'accès élargi prendraient du temps et exigeraient des centres de cancérologie qu'ils y consacrent des ressources substantielles en dehors de leurs activités habituelles.

Ce médicament a été l’un des premiers produits acceptés l’année dernière par la FDA dans le cadre de sa nouvelle procédure d’examen accélérée , et pourrait potentiellement être approuvé un ou deux mois après le dépôt d’une demande complète.

Mark Goldsmith, directeur général de Revolution Medicines, s'exprimant lors d'une conférence téléphonique la semaine dernière, n'a pas donné de calendrier pour le dépôt complet du dossier auprès de la FDA. « Nous mettons tout en œuvre pour y parvenir », a-t-il déclaré.

La société basée à Redwood City, en Californie, a indiqué qu’elle avait déjà constaté une forte demande pour ce médicament et s’attendait à ce qu’elle reste élevée tout au long du programme d’accès anticipé.

« Nous soutenons activement les médecins tout au long de ce processus, en accordant la priorité absolue à un accès sûr, conforme et rapide pour les patients », a déclaré Revolution dans un communiqué.

« Toutes les demandes doivent être initiées par un médecin traitant agréé et examinées par un comité d'éthique », a précisé la société, ajoutant qu'elle comptait être en mesure de répondre aux demandes des médecins dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

UNE AVANCÉE À METTRE À PROFIT

L'ancien sénateur américain du Nebraska, Ben Sasse, a récemment révélé qu'il était atteint d'un cancer du pancréas de stade 4 et a déclaré à l'émission d'information de CBS « 60 Minutes » qu'il prenait le médicament de Revolution.

Ce médicament, qui cible une mutation génétique présente dans environ 90 % des cancers du pancréas, a démontré lors d’un essai clinique qu’il prolongeait la survie médiane à 13,2 mois, contre 6,7 mois pour les patients sous chimiothérapie.

« Doubler la survie par rapport à la meilleure chimiothérapie disponible est une avancée majeure », a déclaré le Dr Gulam Manji, codirecteur du centre du pancréas à Columbia/New York-Presbyterian. « Ce n’est pas un remède, mais je pense que ce médicament constitue une nouvelle avancée sur laquelle nous pouvons nous appuyer. »

Au cours de ses dix années de carrière, le Dr Manji ne se souvient avoir demandé l’utilisation compassionnelle d’un médicament expérimental que pour un seul autre patient. Récemment, à la clinique, l’oncologue de Columbia a indiqué que sept patients lui avaient demandé de commencer un traitement par le daraxonrasib.

Leur permettre d’y avoir accès n’est pas aussi simple que de rédiger une ordonnance pour un médicament approuvé par la FDA, ont déclaré le Dr Manji et d’autres cancérologues.

« Les patients ont déjà pris connaissance du communiqué de presse et nous appellent déjà », a déclaré le Dr Vincent Chung, spécialiste du cancer du pancréas à City of Hope. « Le défi consiste désormais à déterminer comment procéder. »

Le programme exige que les médecins soumettent des demandes pour chaque patient individuel à Revolution Medicines, a expliqué le Dr Chung, et si la société décide qu’il est un bon candidat, toutes ces informations doivent ensuite être transmises à la FDA. Les comités de surveillance des hôpitaux devront suivre les patients.

« Compte tenu du volume, je ne sais pas trop ce qui va se passer du côté de la FDA. Je suis sûr qu’ils ne veulent pas recevoir 10 000 demandes d’un coup », a déclaré le Dr Chung, ajoutant que l’agence pourrait plutôt mettre en place un protocole d’inscription plus général.

M. Manji a déclaré que, d’après ce qu’il avait compris, les centres de cancérologie ne seraient pas tenus de collecter des données détaillées sur les patients traités dans le cadre du programme d’accès élargi, mais devraient signaler les effets secondaires graves ou d’autres problèmes.

La FDA n’a pas répondu à une demande de commentaires. Le programme de bons accéléré a été présenté comme une réalisation phare par le Dr Marty Makary, qui a démissionné de son poste de commissaire de la FDA mardi après des semaines de conflits avec des responsables de l’administration Trump.

Selon l'American Cancer Society, environ 67 000 personnes aux États-Unis recevront cette année un diagnostic de cancer du pancréas, et 53 000 en mourront.

« Nous faisons cela pour rendre service à nos patients », a déclaré Chung. « J'espère bien sûr que la FDA examinera les données et qu'une autorisation sera accordée bien plus rapidement que d'habitude. »