Les cas de grippe augmentent aux États-Unis, les voyages de vacances alimentant la propagation

Les cas de grippe augmentent dans tous les États-Unis en raison des voyages et des rassemblements de vacances, les infections progressant plus rapidement que les années précédentes, selon les dernières données des Centres de contrôle et de prévention des maladies.

Les estimations publiées mardi font état d'au moins 7,5 millions de cas de maladie, 81 000 hospitalisations et 3 100 décès depuis le début de la saison, et les experts ont prévenu que les chiffres allaient probablement continuer à augmenter.

Les experts ont déclaré à Reuters que les voyages de vacances, les faibles taux de vaccination et la désinformation contribuent à ce pic.

Parmi les 275 virus collectés depuis le 28 septembre 2025, qui ont fait l'objet d'une caractérisation génétique supplémentaire au CDC, 89,5 % appartenaient au sous-clade K, une variante du virus de la grippe A(H3N2).

Andrew Pekosz, virologue à l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, explique que la rapidité avec laquelle les cas se déclarent une fois que le virus de la grippe a pénétré dans un État ou une zone géographique donnée est un facteur très préoccupant de la saison grippale de cette année.

Certaines données expérimentales et séquences génétiques montrent également que le virus semble présenter des mutations qui permettent d'éviter une partie de l'immunité de la population, a-t-il ajouté.

Selon le CDC, plus de 19 000 patients atteints de la grippe ont été admis à l'hôpital au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 décembre, soit environ 10 000 de plus que la semaine précédente.

Cinq décès pédiatriques liés à la grippe ont été signalés la semaine dernière, ce qui porte à huit le nombre total de décès pour la saison 2025-26.

"Cette saison grippale pourrait être beaucoup plus importante que celles que nous avons connues ces dernières années, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments indiquant qu'elle soit plus grave par patient", a déclaré Daniel Kuritzkes, médecin en chef spécialiste des maladies infectieuses au Mass General Brigham.

Bien que les indicateurs de gravité restent faibles, l'activité grippale devrait se poursuivre pendant plusieurs semaines, selon le rapport des CDC.

L'agence recommande vivement aux personnes âgées de six mois et plus qui n'ont pas encore été vaccinées contre la grippe de se faire vacciner.

Les experts ont également déclaré que même s'il existe une inadéquation entre le vaccin et les souches de virus, les gens devraient se faire vacciner, ce qui induira la production d'anticorps qui reconnaîtront la nouvelle variante et aideront à lutter contre la maladie.

"Nous savons que le vaccin ne correspond pas parfaitement à cette souche... parce que le virus de la grippe a légèrement muté", a déclaré Eric Ascher, médecin de famille à l'hôpital Lenox Hill de Northwell.

Environ 130 millions de doses de vaccin antigrippal ont été distribuées dans le pays cette saison, selon le CDC.

"Tous les mélanges de vacances ne peuvent qu'augmenter la transmission, et nous n'avons pas encore vu le début d'une diminution de l'accélération des cas", a déclaré Cameron Wolfe, professeur à l'université Duke.