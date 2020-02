Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les candidats au rachat de HSBC France proposent un prix symbolique, selon Les Echos Reuters • 18/02/2020 à 14:23









LES CANDIDATS AU RACHAT DE HSBC FRANCE PROPOSENT UN PRIX SYMBOLIQUE, SELON LES ECHOS PARIS (Reuters) - Société générale et Banque Postale ont déclaré leur intérêt pour la reprise de l'activité de banque de détail de HSBC en France et pourraient proposer un prix très faible, rapporte mardi le quotidien les Echos http://bit.ly/37Df0KQ, citant plusieurs sources proches du processus de vente. Une de ces sources indique que le montant proposé pourrait être compris entre 0 et 50 millions d'euros. "Etant donnée notamment la reprise des agences qu'il faut restructurer, les offres auront un montant symbolique", indique cette source aux Echos. "Il faut compter 200 à 300 millions d'euros pour financer la restructuration du réseau et un plan de départs portant sur environ 500 postes", indique une autre source au quotidien. "S'ajoute à cela une migration informatique qui coûtera plus de 100 millions". Au-delà de ses activités en France, HSBC a annoncé mardi une vaste réorganisation qui se traduira par la suppression de 35.000 emplois en trois ans, des cessions brutes de 100 milliards de dollars d'actifs, une réduction de sa banque d'investissement et une refonte de ses activités en Europe et aux Etats-Unis. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris, Blandine Hénault pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

