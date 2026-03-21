Les BTS sont de retour : le centre de Séoul se ferme pour le premier concert du supergroupe Kpop depuis des années

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* Séoul se prépare à accueillir 260 000 fans de BTS

* La police de Séoul ferme des rues, installe des barrières et des détecteurs de métaux

* Le concert marque le retour des BTS après plus de trois ans d'absence

* Netflix diffusera le concert en direct, les BTS entament une tournée mondiale

(Ajout d'un assouplissement de la couverture médiatique du concert, au paragraphe 11) par Joyce Lee

La Corée du Sud a fermé le cœur de Séoul samedi pour un concert de retour du supergroupe de Kpop BTS, les autorités se préparant à ce que 260 000 fans envahissent les rues de la ville et que des millions d'autres regardent le spectacle en direct sur Netflix. Le concert d'une heure, qui se tiendra sur la place historique Gwanghwamun de la capitale, marque la sortie du premier nouvel album du groupe de sept membres en plus de trois ans, et le début d'une tournée mondiale en avril. BTS a fait ses débuts en 2013 et est depuis devenu une superstar mondiale, devenant l'artiste Kpop le plus diffusé sur Spotify

SPOT.N , ses membres ayant été invités à la Maison Blanche et s'étant associés à l'Assemblée générale de l'ONU. En 2022, le groupe s'est arrêté pour permettre à ses membres d'effectuer le service militaire obligatoire en Corée du Sud.

"La ville de Séoul fera de son mieux pour rendre les choses plus souples - pour que (la performance) soit à la fois sûre et agréable", a déclaré le maire de Séoul, Oh Se-hoon, jeudi, en vérifiant les mesures de sécurité mises en place.

Séoul organise l'événement près de quatre ans après qu'un écrasement de foule a tué des fêtards d'Halloween dans le quartier nocturne d'Itaewon. Les souvenirs de cette catastrophe sont encore vivaces, ce qui renforce la pression exercée sur les autorités sud-coréennes pour qu'elles assurent la sécurité de ce qui devrait être l'un des plus grands rassemblements publics de l'histoire du pays. La police de Séoul a fermé des rues et installé des clôtures ainsi que des détecteurs de métaux autour de la place, qui se trouve au sud du palais de Gyeongbokgung. Elle a également déclaré qu'elle brouillerait les signaux de tout drone non autorisé. Le gouvernement de Séoul, l'agence de gestion de BTS HYBE

352820.KS et d'autres organisations impliquées dans l'événement ont également déployé un total de 8 200 personnes pour gérer les foules qui avaient déjà commencé à se rassembler vendredi.

Le gouvernement de Séoul a également déclaré avoir mis en place des stations médicales et sécurisé 2 551 toilettes ouvertes au public, y compris dans les bâtiments avoisinants.

Les organisateurs du concert, qui débutera à 20 heures (heure locale) (1100 GMT), ont distribué 22 000 billets gratuits, mais la zone est ouverte aux personnes qui ne possèdent pas de billets et qui pourront regarder le concert sur Netflix via des écrans géants. Elle sera également diffusée en direct sur la plateforme dans 190 pays.

Samedi, Netflix et HYBE ont assoupli les restrictions imposées à la couverture médiatique du spectacle, en autorisant la diffusion de séquences audio ou vidéo plus longues, mais en continuant d'interdire la diffusion en direct par les médias.

UN RETOUR QUI SE CHIFFRE EN BILLIONS DE WONS La tournée mondiale de BTS durera jusqu'en 2027 et devrait être la plus grande tournée mondiale de Kpop de tous les temps ainsi que la plus grande de leur carrière à ce jour, couvrant 34 régions et 82 spectacles à partir de cette semaine selon le site web de la tournée .

Les analystes prévoient des recettes exceptionnelles pour le retour du groupe sur la scène internationale, certaines estimations faisant état de recettes totales de 2,7 billions de wons (1,81 milliard de dollars), ce qui pourrait approcher ou dépasser les recettes des tournées précédentes les plus lucratives telles que le Eras Tour de Taylor Swift et le Music of the Spheres World Tour de Coldplay.

Des analystes basés à Séoul ont également estimé que la tournée pourrait rapporter au total au moins 1 500 milliards de wons et attirer entre 5 et 6 millions de fans sur l'ensemble de la tournée. Vendredi, le ministre sud-coréen des finances a déclaré sur X que l'effet économique direct du seul concert de retour de samedi se chiffrait en "milliers de milliards de wons".

"Le nombre de concerts pourrait atteindre 100 si l'on tient compte des dates qui seront ajoutées l'année prochaine", a déclaré Hwang Ji-won, analyste chez iM Securities. "En supposant qu'il n'y ait que 50 000 participants par spectacle, on arrive à un total de 5 millions de personnes - et le nombre réel de spectateurs pourrait être plus élevé étant donné la scène à 360 degrés."

Une scène centrale à 360 degrés signifie que le public entoure complètement le groupe pendant qu'il se produit. Les analystes estiment qu'une telle scène permet de ne pas obstruer la vue et d'augmenter la capacité d'accueil du public, ce qui stimule les ventes.

Environ la moitié des concerts devraient avoir lieu en Amérique du Nord et en Europe, où les prix des billets sont généralement plus élevés, a ajouté M. Hwang.

Kim Yu-hyuk, de IBK Investment & Securities, prévoit des recettes totales de 2,7 billions de wons et un bénéfice d'exploitation de 487 milliards de wons, y compris les marchandises, qui devraient constituer un important facteur de recettes supplémentaires.

Les dépenses estimées pour les marchandises varient entre 100 000 et 140 000 wons par fan, tandis que les prix du nouveau bâton lumineux "ARMY Bomb" que le public utilise pour acclamer BTS lors des concerts ont grimpé en flèche sur les sites d'occasion.

(1 $ = 1 492,6000 wons)