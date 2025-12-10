Les Britanniques regardent YouTube pendant 51 minutes par jour, selon l'autorité de régulation Ofcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Britanniques ont regardé YouTube en moyenne pendant 51 minutes par jour en 2025 sur les smartphones, les tablettes et les PC, a déclaré l'autorité de régulation Ofcom, notant que les services de son propriétaire Alphabet GOOGL.O et de Meta META.O représentent plus de la moitié de tout le temps passé en ligne.

Les adultes passent en moyenne quatre heures et demie en ligne par jour, a indiqué l'Ofcom dans son rapport Online Nation 2025, soit 10 minutes de plus que l'année dernière.

YouTube est le service d'Alphabet le plus populaire en Grande-Bretagne, utilisé par 94 % des internautes adultes en mai 2025, selon l'Ofcom, battant Google Search, utilisé par 82 % des adultes en ligne.

La combinaison de Facebook et de Messenger reste le service appartenant à Meta le plus utilisé, par 93 % des adultes en ligne, selon le rapport, tandis que WhatsApp est utilisé par 90 % d'entre eux.

La popularité croissante de YouTube montre que le paysage médiatique évolue rapidement en Grande-Bretagne, les diffuseurs linéaires traditionnels perdant des parts d'audience au profit des sites de médias sociaux dominés par Alphabet et Meta.

Le mois dernier, le groupe de télévision à péage Sky, détenu par Comcast CMCSA.O , a déclaré qu'il était en pourparlers pour acheter ITV ITV.L , le plus grand radiodiffuseur commercial à accès libre de Grande-Bretagne.

L'ancien président d'ITV, Peter Bazalgette, a déclaré lors de l'annonce des négociations que les régulateurs devaient redéfinir le marché de la publicité pour tenir compte des services numériques concurrents, tels que YouTube.

Meta et Google ont capté environ 60 % des dépenses publicitaires au Royaume-Uni en 2024, tandis que YouTube de Google était le deuxième service le plus regardé, derrière la BBC, a déclaré l'Ofcom en juillet.