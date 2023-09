Les BRICS ont peu de chance de réduire la prédominance du dollar, selon abrdn

(AOF) - « Il est peu probable que le groupe » des BRICS « devienne une entité géopolitique cohérente, et encore moins qu'il soit en mesure de réduire la prédominance du dollar américain dans la finance mondiale », alors que c’est là l'un de ses « principaux objectifs ». C’est ce qu’affirme Leo Morawiecki, Investment Specialist, chez abrdn. Certes la Russie et la Chine « sont de plus en plus unis dans leur hostilité envers l'Occident », tandis que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud souhaitent « renforcer leur influence en matière de politique étrangère ».

Cependant "la grande divergence d'intérêts et de points de vue entre les membres ", qui " ne fera que s'accentuer à mesure que le nombre de membres augmentera ", " fait qu'il est difficile pour le groupe de s'exprimer d'une seule voix ". L'analyste pense ici notamment au conflit frontalier entre l'Inde et la Chine.

" Les BRICS représenteront bientôt 37 % du PIB mondial et leur élargissement donne un nouvel élan aux discussions sur le développement du R5 (Real, Rouble, Roupie, Remnibi et Rand) afin qu'il joue un rôle plus important aux côtés du dollar " reconnaît abrdn. Qui plus est " le regroupement d'importants fonds souverains ouvre également la voie à une coopération future prometteuse ". Mais pour que les BRICS continuent à gagner en influence, " les tensions entre l'Est et l'Ouest devront être apaisées plutôt qu'amplifiées ".